バンダイは、『仮面ライダー響鬼』より「CSM変身鬼弦・音錠＆音枷」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年9月26日 16時より予約を受け付けており、2026年3月発送予定。

2025年で放送20周年を迎えた『仮面ライダー響鬼』より、「仮面ライダー轟鬼」「仮面ライダー斬鬼」「仮面ライダー朱鬼」のなりきりアイテムを、大人のための変身ベルトブランド「COMPLETE SELECTION MODIFICATION(略称：CSM)」シリーズで初商品化。象徴的な変身アイテム「変身鬼弦」に、ディスクアニマル「青磁蛙」が付属する。

変身鬼弦・音錠は、DX版から形状を一新し、より劇中イメージに近い造形バランスで設計。本体大部分に塗装を施し、高級感あふれる外観を実現した。変身時に引き出す鎖には金属パーツを使用し、重厚な質感を演出している。腕輪部分は劇中イメージに沿って、硬質パーツを採用。延長パーツが付属し、横幅は最大約67mmまで対応可能。

変身時には、指かけパーツを引き出すことで展開、弦部分が露出。弦部分を弾くように押し込むことで、変身音が発動する。それに加え、2つのボタンを搭載し4曲のBGMや効果音が発動可能。「同時変身専用変身音（二十四之巻）」も収録。別売りの「CSM変身音叉・音角」「CSM変身鬼笛・音笛」と組み合わせ、本編二十四之巻「燃える紅」での三人同時変身を再現可能だ。

セットには、「音枷用換装パーツ」や「朱鬼用換装パーツ」が付属。本体と組み合わせることで、仮面ライダー斬鬼用の変身鬼弦・音枷や仮面ライダー朱鬼が使用した変身鬼弦・音錠（傷ver.）の再現も可能。さらに、本商品や「CSM変身音叉・音角」「CSM変身鬼笛・音笛」に付属するディスクアニマルを腕部の内側に取り付け、劇中さながらに回転させることが可能。音錠のボタン操作により、ディスクアニマル回転時の音声が発動可能となる。

セット内容は、変身鬼弦・音錠、ディスクアニマル、音枷用換装パーツ、朱鬼用換装パーツ、腕輪部延長パーツ。

