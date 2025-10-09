バンダイは、『仮面ライダークウガ』より「CSM変身ベルト アークルver.25th」(44,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年10月10日13時より予約受け付けが開始となり、2026年2月発送予定。

『仮面ライダークウガ』放送25周年を記念し、2019年発売の「CSM変身ベルト アークル」(以下、ver.1)をリメイク。外観を一新し音声面もアップデートされた。さらに新規造形で初のCSM化となる、ライジングマイティ/アメイジングマイティの脚部装備「マイティアンクレット」2つが付属する。

アークル本体は造形物としての完成度を高めるため、「ver.1」から造形・塗装色を全面的に改修。本体の大部分を占めるシルバー、ガンメタ塗装やライジングアーマー/アルティメットアーマーの金色塗装の変更により、より重厚感あふれる外観となっている。また多数の新規金型により、構造上可能な限り細部まで劇中イメージに近づけている。

音声面では、マイティフォーム、ドラゴンフォームの変身音を「ver.1」からさらに進化させ、劇中の変身音と同じになっている。さらに変身音のバリエーションを追加し、「ライジングドラゴン初回変身音」など、特定エピソードの変身音を多数収録。効果音ボタンを二つ新設し、「ジャンプ＆着地音」や「ゴウラム関連音」など、様々な新規効果音を収録するなど音声面を大幅にボリュームアップし、変身シークエンス中に「腕振りポーズ音」を鳴らすことも可能となり、変身遊びの臨場感もより高まっている。さらにBGMも五楽曲を追加。主題歌「仮面ライダークウガ！」、ED曲「青空になる」が収録されたほか、EPISODE 48の五代と一条の別れのシーンの楽曲を追加するなど、世界観体験の厚みがさらに増している。

前作「ver.1」同様、ライジングアーマー/アルティメットアーマーの付け替えも合わせ、仮面ライダークウガ全フォームへの変身再現が可能。「Dモード」も引き続き搭載し、ソニックウェーブ変身音も楽しめる。さらに「一条薫の携帯電話」も付属。ボタン操作で一条の名台詞を再生可できる(「一条薫の携帯電話」は「ver.1」に付属したものと同じ台詞音声を使用)。

そして完全新規造形の「マイティアンクレット」2個が付属。脚部に装着することで、アークル本体と合わせライジングマイティ、アメイジングマイティのなりきり遊びがより楽しめる。

さらに、本商品は早期購入キャンペーンを実施。10月13日(月)23:59までに予約すると全員に、今冬予約受付開始予定の「CSMグロンギベルト ゲドルード」に使える1,000円OFFクーポンがプレゼントされる。

