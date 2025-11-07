バンダイは、『仮面ライダーW』より「CSM T2ガイアメモリver.2 OtoT」(14,850円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。

「CSM T2ガイアメモリver.2 OtoT」は、「T2ガイアメモリCSM化計画」の第三弾として、T2ガイアメモリのうちOからTまでの6本を、「CSM T2ガイアメモリver.2 OtoT」として商品化したアイテム。各ガイアメモリはver.2規格として、別売りのver.2規格のドライバーとの相互通信機能を搭載している。

本商品には、「オーシャンメモリ(T2)」「パペティアーメモリ(T2)」「クイーンメモリ(T2)」「ロケットメモリ(T2)」「スカルメモリ(T2)」「トリガーメモリ(T2)」を収録。6本のメモリすべてに固有の変身音を搭載。劇中で変身演出がないオーシャン、パペティアー、クイーン、ロケットについても新規で変身音を作成し収録している。

別売りの「CSMダブルドライバーver.2」や「CSMロストドライバーver.2」 との相互通信機能を搭載しており、セットしたドライバー/スロットに応じた変身音が発動する。また6本のメモリすべてにドーパント変身音を収録。単体でドーパントへの変身遊びが可能だ。さらに、映像作品内でドーパントへの変身に使用されたメモリには劇中変身音が収録される。

(C)石森プロ・東映