声優の小鹿なおが、2026年1月1日放送のTOKYO MX『学園アイドルマスターStory of Re;IRIS新春6時間スペシャル』(18:00～24:00)に出演する。
同番組は、アイドル育成ゲーム・アイドルマスターシリーズ最新作『学園アイドルマスター』のゲーム内シナリオ「初星コミュ」を特別再編集した作品。
アイドル養成学校・初星学園を舞台に、3人組ユニット「Re;IRIS(リイリス)」花海咲季、月村手毬、藤田ことねと、彼女たちを導くプロデューサーとの出会いから始まる物語を、約5時間にわたり一挙放送する。
今回の放送は、ゲーム内で展開されたシナリオをベースに、プロデューサーのボイスが追加されるなどした特別再編集版になっており、『学園アイドルマスター』に初めて触れる方にとっても、わかりやすい構成となっている。
さらに、番組の冒頭には、スタジオ特別番組を放送。Re;IRISのキャラクターボイスを担当する長月あおい(花海咲季役)、小鹿なお(月村手毬役)、飯田ヒカル(藤田ことね役)が、お正月にふさわしい振袖姿で登場し、新年の挨拶とともに、6時間スペシャルの見どころを紹介する。
スタジオ特番では、『学園アイドルマスター』の作品世界や初星学園、Re;IRISのメンバーや、Begraziaをはじめとするライバルユニット、学園長・十王邦夫や根尾亜砂里先生といった登場人物についても分かりやすく解説。声優陣によるアフレコ時のエピソードや印象に残ったシーンのトークに加え、「Re;IRISなら分かって当然!? 学マスクイズ」などの企画も予定している。
【編集部MEMO】
小鹿なおは、8月9日生まれ。愛知県出身。アイムエンタープライズ所属。趣味はYouTube鑑賞。特技はダンス。主な出演作は、『学園アイドルマスター』『アイドルマスター ツアーズ』月村手毬役、『魔法の姉妹ルルットリリィ』野々山流/ましゅールルなど。事務所の先輩でもある声優・風間万裕子とともに配信番組『風間万裕子と小鹿なおはもっと知りたい!』(ニコニコチャンネルプラス)に出演中。