風間万裕子&小鹿なお、新番組『#もっ知り』でタッグ「“もっと知りたがって”」「とことん深掘りしたい」

声優の風間万裕子と小鹿なおが出演する、配信番組『風間万裕子と小鹿なおは もっと知りたい! #もっ知り』が、ニコニコチャンネルプラスで14日(20:00～)よりスタートする。

同番組は、アイムエンタープライズ所属の風間と小鹿が、メインパーソナリティーを務める生配信番組。タイトルにある通り“もっと知りたい!”をテーマに、同じ事務所に所属する先輩・後輩の2人が「もっと知りたい!」と思うことや、視聴者が知りたいことなどを深掘りしていくほか、様々なことに挑戦していく。

毎月1回の生配信が予定されており、初回生配信は14日20時から。前半は無料パート、後半は有料会員限定となっている。また、有料会員は特典として会員限定の動画コンテンツも視聴できる。

コメントは以下の通り。

風間万裕子

小鹿ちゃんとパーソナリティを担当させていただきます、風間万裕子です! 番組を通してたくさんのことを『もっと知って』いけたら嬉しいです。 そして是非私たちのことを、『もっと知りたがって』ください～! よろしくお願いします!

小鹿なお

同じ事務所の先輩である万裕子さんとの新番組、とっても楽しみです!! 色々な事に前のめりに挑戦させていただける番組になりそうなので、気になることをとことん深掘りしたいと思います! みなさんも、私たちと一緒にもっ知り(もっちり)しましょう!!

【編集部MEMO】
『風間万裕子と小鹿なおは もっと知りたい! #もっ知り』は、ニコニコチャンネルプラスの生配信番組。有料会員は、月1回の生配信を全編視聴できるほか、会員限定の特典コンテンツも視聴可能。

