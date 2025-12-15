『週刊少年ジャンプ』で連載された漫画『PSYREN -サイレン-』が、2026年にテレビアニメ化することが15日、わかった。

同作は、2008年から2010年にわたって『週刊少年ジャンプ』(集英社)にて連載された、岩代俊明氏による超能力バトルサスペンス漫画。Anime japanの投票企画「アニメ化してほしいマンガランキング」に3度もノミネートするなど、完結から約15年が経った今もなお根強い人気を誇っている。

テレビアニメ化発表とあわせて、ティザービジュアルとティザーPV第1弾も公開。ビジュアルは、怪しげな塔がそびえ立つ荒廃した世界の中で、赤いテレホンカードを持つ少年・夜科アゲハと、刀を構えるヒロイン・雨宮桜子、そして同作を象徴するアイテムである公衆電話が描かれ、シリアスな雰囲気が漂うイラストとなっている。

また、PVは実写映像で構成され、夜に浮かび上がる公衆電話ボックスが印象的に映し出されながら、街の風景と本作の設定画が重なり合い、まるで現実世界と別世界が交差するような映像となっている。

そして、主人公・夜科アゲハを安田陸矢、雨宮桜子を風間万裕子が演じることが決定。監督は、『戦姫絶唱シンフォギア』シリーズなどを手掛ける小野勝巳氏が務め、アニメーション制作は『アクエリオン』シリーズや『マクロス』シリーズを手掛けるサテライトが担当する。

コメントは以下の通り。

安田陸矢

夜科アゲハの声を担当いたします、安田陸矢です。

オーディション合格の通知を自宅で受け取ったのですが、大声を出せる環境で本当に良かったと思うほど声が出ました。その時から今日まで、僕が“TVア二メ”『PSYREN』に受け続けている感動を今すぐにでも皆さんと共有したいです。

原作完結から約15年の時を経てさらに盛り上がる『PSYREN』の世界を、アゲハと共に突っ走ります!

風間万裕子

雨宮桜子役を演じさせていただきます。風間万裕子です。

雨宮は、「氷の女王」というあだ名がつくほど、クールな姿が目立ちますが、実は心の中にさまざまな感情を秘めているキャラクターです。

アフレコでは、彼女の内面とどう向き合い、その魅力をどのように表現していくかを考えながら全力で演じさせていただきました。ぜひ放送をお楽しみに!

原作・岩代俊明氏

アニメ化です! 約15年前に出来なかった報告を両親、家族にすることが出来て嬉しく思います。若い編集者やアニメ制作の方に10代の頃サイレン好きで読んでました、とギラギラした熱い目で挨拶され、そんな方々が大人になり……アニメ化に携わって下さっているという事実に感動と感謝しかありません。

皆さんにサイレンの面白さが届きますように! 僕も脚本に色々と関わらせて頂きました。僕も動いて喋るアゲハ達の活躍を大変楽しみにしております。

