ローソンは2026年1月6日より、全国のローソン店舗(※)で『学園アイドルマスター』のキャンペーン第2弾を実施する。本キャンペーンでは対象商品を購入すると先着・数量限定でミルクステージドレスをテーマにした衣装の可愛いアイドル達のオリジナル景品がもらえる企画や、オリジナルグッズの販売などを行う。

先着・数量限定でもらえるオリジナルクリアシート(全7種・各店計28枚)

2026年1月6日7:00～1月19日(または景品がなくなり次第終了)のキャンペーン期間中に対象のお菓子を3点購入すると、先着・数量限定で「オリジナルクリアシート」を1枚プレゼントする。景品はお1人様1店舗のお買い物につき各種1枚、計7枚まで。

ローソン・@Loppi・HMV限定 数量限定オリジナルグッズ

2026年1月6日より、ローソン店頭・@Loppi・HMV限定で『学園アイドルマスター』のオリジナル商品を、数量限定で発売する。商品がなくなり次第終了。なお、 田子町店(青森)は1月7日発売、江津敬川店(島根)・内子五十崎インター店(愛媛)は1月8日発売。

「アクリルスタンド(全13種)」(各1,870円)

「アクリルスタンド(全13種)」(各1,870円)はコミック棚で販売。なお、@Loppi・HMV&BOOKS onlineでは単品販売(1,870円)と「アイドルセット(アクリルスタンド／缶バッジ)」での販売(2,475円)を行う。

「缶バッジ(全13種)」(605円)

「缶バッジ(全13種)」(605円)は、コミック棚で販売。全13種のランダム形式での販売となる。@Loppi・HMV&BOOKS onlineでは単品ランダム販売(605円)「と担当アイドル確定!缶バッジ5個セット」の販売(3,025円)と「アイドルセット(アクリルスタンド／缶バッジ)」での販売(2,475円)。「担当アイドル確定!缶バッジ5個セットは」アイドルごとの缶バッジ(サイン入り1個＋ノーマル4個)。

@Loppi・HMV限定オリジナルグッズ

@Loppi・HMV限定で『学園アイドルマスター』のオリジナルグッズを予約販売する。受付期間は2026年1月6日10:00～2026年3月9日 23:30、お渡し日は2パターンあり、「ビッグタペストリー」「もちどるセット」「担当アイドル確定!缶バッジ5個セット」「アイドルセット」は2026年7月2日より開始、「もちどる」は2026年10月1日より開始。

「もちどる(全13種)」(各3,828円)

「ビッグタペストリー(全13種)」(各9,900円)

「もちどるセット(全13種)」(各1,760円)

「担当アイドル確定!缶バッジ5個セット(全13種)」(各3,025円)

「アイドルセット(全13種)」(各2,475円)

なお、ローソン・＠Loppi・HMVオリジナル商品は@Loppi・HMV&BOOKS onlineにて予約受付も実施する。受付期間は2026年1月6日10:00～2026年3月9日 23:30。

引用ポストキャンペーン第2弾

2026年1月6日ポスト後～1月12日のキャンペーン期間中にローソン公式Xアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローし、対象のキャンペーン告知ポストに「ローソン学園アイドルマスター」とコメントを入れて引用ポストすると、抽選で1名様に「オリジナルQUOカード1万円分」をプレゼントする。

オリジナルQUOカード

コピー機オリジナルランダムブロマイド

2026年1月6日～2026年3月30日の期間中、ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」で『学園アイドルマスター』のオリジナルランダムブロマイドを販売する。全13種の中から1枚がランダムで出力される。

オリジナルランダムブロマイド(全13種)の価格は、L判が各300円、2L判が各500円。

