2025年12月19日から2026年1月12日までの期間限定で、「MAGNET by SHIBUYA109 5F / JOL Collab Store」(東京都渋谷区)にて、「学園アイドルマスター POP UP SHOP お仕事体験フェア」が開催中だ。

POP UP SHOP外観

「お仕事体験」をテーマに、さまざまな職業に扮したアイドルたち12名が描かれたオリジナルイラストの展示やグッズ販売などが行われる。プロデューサーであれば誰もが足を運びたくなるポップアップストアの雰囲気を届けたい。

定番から実用的な商品がラインナップ

MAGNET by SHIBUYA109 5階の「JOL Collab Store」が通常店の会場となっている。SHIBUYA109も近くにあるが、別の建物なので注意したい。

アイドルたちのパネル



店舗内にはグッズが陳列されているほか、さまざまな職業に取り組むアイドルたち12名のパネルも設置されている。今回のポップアップショップのフォトスポットと言えそうだ。

以下、今回ラインナップされている商品。アクリルスタンドやキーホルダーといった定番グッズから、寒くなる季節に嬉しいブランケットなど、実用的なアイテムも揃っている。（すべて税込価格）

ミニタペストリー(全12種／各1,300円)

アクリルスタンド(全12種／各2,100円)

トレーディングミニアクリルスタンド(全12種ランダム／各550円、1BOX6,600円)

トレーディング缶バッジ(全12種ランダム／各550円、1BOX6,600円)

つながるアクリルキーホルダー(全12種／各800円)

フレークシールセット(12枚入り／1,100円)

のびるトートバッグ(4,500円)

ブランケット(3,800円)

ベルトフックキーチェーン(全12種／各1,500円)

トレーディングアクリルカード(全12種ランダム／各600円、1BOX14,400円)

なお、購入者特典として、税込3,000円以上購入するごとに、トレーディングスタッフ風カード(全12種ランダム)を1枚プレゼントする。自分の“担当アイドル”と出会えるかどうか、2026年に向けた運試しとしても楽しんでほしい。

また、巨大なメッセージボードも用意されており、「学マス」への思いを、文字やイラストに乗せてぶつけることもできる。

19日、20日は入場制限も

混雑が予想されるため、今回は通常店に加え、隣接するフロアを臨時店として設置。臨時店は12月19日～21日のみ物販会場に、12月22日～25日は展示のみ、26日以降は通常店のみの営業となる。通常店と臨時店では、グッズのラインナップや決済方法は同じだが、展示内容が一部異なる点には留意しておきたい。

混雑緩和のため、12月19日10:00～21:00と12月20日10:00～14:00の時間帯は、Webでの事前予約によって配布される入店整理券がなければ入場できない。12月20日14:20以降はフリー入店を予定しているが、いち早く入店したい人は事前予約が必須だ。加えて、12月31日は20:00で閉館、1月1日は休業日となっている点にも注意してほしい。

「職業診断」でプレゼント企画実施中

また、「JOL Collab Store公式X」をフォローしたうえで、マイナビニュース内の「【学マス】学園アイドルマスター職業診断～いっしょに広げる夢の選択肢～」にて職業診断を受け、その結果をXにポストした人の中から、抽選で10名に「特典カード全種セット」がプレゼントされる。

職業診断は4つの設問に答えるだけで簡単に行え、空いている時間にサクッと診断可能。自分では気付けなかった新しい一面に気付けるほか、「学マス」のアイドルとの共通点を見つけられるかもしれない。

