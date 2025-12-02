ローソンは12月9日より、全国のローソン店舗(一部店舗・ローソンストア100除く)で『学園アイドルマスター』のキャンペーンを実施する。本キャンペーンでは対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナル景品がもらえる企画や、学園アイドルマスターマンチョコ、オリジナルグッズの販売などを行う。

先着・数量限定でもらえるオリジナルクリアファイル(全7種・各店計28枚)

12月9日7:00～12月22日のキャンペーン期間中に対象のお菓子を3点購入すると、先着・数量限定で「オリジナルクリアファイル」を1枚プレゼント。景品は1人1店舗の買い物につき各種1枚、計7枚まで。景品がなくなり次第終了。

学園アイドルマスターマンチョコ発売

12月9日より「学園アイドルマスターマンチョコ」(172円)を発売する。商品がなくなり次第終了。店舗により商品の納品時間が異なるため、販売開始日時は前後する可能性がある。なお＠Loppi・HMV&BOOKS onlineではBOXセット30個(ランダム・5,152円)で販売する。

「学園アイドルマスターマンチョコ」(172円)は、パッケージデザイン全2種、キラキラコレクターシール：全20種(ノーマル16種＋シークレット4種)。

ローソン・@Loppi・HMV限定、数量限定オリジナルグッズ

12月9日より、ローソン店頭・@Loppi・HMV限定で『学園アイドルマスター』のオリジナル商品を、数量限定で発売する。北海道・九州・中国地域・愛媛・田子町店(青森)は12月10日発売、江津敬川店(島根)・内子五十崎インター店(愛媛)は12月11日発売。

「アクリルスタンド」(全13種・各1,870円)

「アクリルスタンド」(全13種・各1,870円)は、コミック棚で販売。@Loppi・HMV&BOOKS onlineでは単品販売(1,870円)とアイドルセット(アクリルスタンド／缶バッジ)での販売(2,475円)を行う。

「缶バッジ」(全13種・605円)

「缶バッジ」(全13種・605円)は、玩具棚で販売。@Loppi・HMV&BOOKS onlineでは単品ランダム販売(605円)と「担当アイドル確定!缶バッジ5個セット」(3,025円)と「アイドルセット(アクリルスタンド／缶バッジ)」(2,475円)での販売を行う。「担当アイドル確定!缶バッジ5個セット」はアイドルごとの缶バッジ(サイン入り1個＋ノーマル4個)。

@Loppi・HMV限定 予約販売

12月9日10:00～2026年3月9日 23:30の期間中、@Loppi・HMV限定で『学園アイドルマスター』のオリジナルグッズを予約販売する。お渡し日は2パターンあり、ビッグタペストリー・なりきり!からあげクンセット・担当アイドル確定!缶バッジ5個セット・アイドルセットは2026年6月25日より開始、なりきり!からあげクンぬいぐるみは2026年9月24日より開始。

「なりきり!からあげクンぬいぐるみ」(全13種・各3,850円)

「ビッグタペストリー」(全13種・各9,900円)

「なりきり!からあげクンセット」(全13種・各1,760円)

「担当アイドル確定!缶バッジ5個セット」(全13種・各3,025円)

「アイドルセット」(全13種・各2,475円)

引用ポストキャンペーン第1弾

12月9日のポスト後～12月15日の期間中、ローソン公式Xアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローし、対象のキャンペーン告知ポストに「ローソン学園アイドルマスター」とコメントを入れて引用ポストすると、抽選で1名に「オリジナルQUOカード1万円分」をプレゼントする。

オリジナルQUOカード

コピー機オリジナルランダムブロマイド

12月9日～2026年3月30日の期間中、ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」で『学園アイドルマスター』のオリジナルランダムブロマイドを販売する。

オリジナルランダムブロマイド (全13種)の価格は、L判各300円、2L判各500円。

THE IDOLM@STER™＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)Lawson, Inc.

※画像は全てイメージです。

※商品名、デザイン、仕様、売価、発売日等は変更になる場合がございます。

※商品は後日再販売・再受注を行う可能性がございます。(コピー機商品は除く)

※各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。