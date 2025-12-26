お笑いタレントの明石家さんまが20日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演。13日に放送された日本テレビ系『女芸人No.1決定戦 THE W』で、審査員を務めた霜降り明星・粗品について言及した。

明石家さんま

明石家さんま“審査員の条件”に村上ショージも感嘆「素晴らしい」

同大会ではニッチェが優勝したが、粗品の厳しくも鋭い講評がメディアで大きな話題に。決勝進出者に対し、「普段、質の悪い客の前でしかネタを試せてない」「1秒も面白くなかった」「賞金1,000万円にしてはレベルが低すぎ」とズバリ言い放っていたが、「ネットでは“厳しすぎる”という意見と、“的確で愛情がある”という意見が交錯している」と聞いたさんまは、「うん、うん」とうなずきながら、「難しいとこやな、これは……」ともらした。

また、リスナーに、「もし審査員をするとしたら、ポジティブな審査をするか? ネガティブな審査をするか?」と問われると、「俺は全員100点なら出る言うてますから。決勝まで行った人は、もう100点でしょ」とキッパリ。「だから、全員100点出していいのか? って聞いてる。たまに、審査員とかなさるんですか? って。してもええけど全員100点やぞって言うてる」と自身のスタンスを語ると、村上ショージは、「素晴らしい」と感嘆していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。