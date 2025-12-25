お笑い芸人の有吉弘行が21日、JFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、意外な一面を明かした。

「言わないでよ? あんまりイメージと違うから…」

「俺、結構クリスマスが好きでさ」と話しはじめた有吉は、「俺、最近気づいたよ。クリスマスのスノードームがすっごい好きみたい」と照れながら告白。これまで、「何回も買おうとした」が、「それを触って見てるとね、子供がつかんで投げようとするんだよ」と吐露。まだ1歳の子供がいるため、「家に持って帰ったところで、大惨事が待ってるなということで諦めるんだけど……。もうちょっと子供が大きくなったら、内緒でクリスマスのスノードーム買おうと思ってる」と秘めた願望を打ち明けた。

「言わないでよ? あんまりイメージと違うから」「どうやら好きだったみたい」と普段の“毒舌キャラ”とは違う一面を明かした有吉。街中でスノードームを見かけると、夢中で見入ってしまうようで、「家族で行ってても、“もう行くよ!”って言われるぐらい見てるんだよね。“あっ、すまんすまん”みたいな」「すっごい見てしまう自分がいる」とぶっちゃけ、アシスタントのデンジャラス・安田和博は、「そうですか……(笑)」と困惑しながら返していた。

また、番組で共演する嵐・櫻井翔もスノードームの愛好家。有吉は、「スノードーム好きな人は結構いるんだよ。櫻井くんもスノードーム集めてる」と話しつつ、「だから、俺あんまり番組で言えなくてさ。スノードーム被りしたら大変だから……」という悩みも。最後は、「でも、俺はクリスマス限定だから。クリスマスのサンタクロースがいるとか、そういうスノードームだけ。自分が好きなのは」と熱弁して締めくくっていた。