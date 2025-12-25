お笑い芸人の有吉弘行が21日、JFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。“あるニュース”を聞き、思わずテンションアップした。

有吉弘行

「そのうち自分がハマっちゃって」「もう子供が飽きちゃって…」

この日の放送では、「コンビニエンスストア大手のファミリーマートが、クレーンゲームなどのゲーム機の設置を全国約5,000店舗に広げる」というニュースが話題に。有吉は、「マジこれヤバいでしょ!」「これはヤバい!」と声を上げ、「マジ子供いる人ヤバいよ。マジヤバイよ。やりまくっちゃうよ」と“ヤバい”を連呼した。

しかし、このニュースになぜかうれしそうな有吉。「最近、ゲーセンだったところとか、パチンコ屋さんだったところがさ、マジでクレーンゲームの店になってない? 大型のスーパーとかさ。いわゆるそういう商業施設にめっちゃあるよね!」と楽しげに語りつつ、「俺、すっげーやってんだよ……(笑)」と小声でポロリ。

最初は子供と一緒にやりはじめたというが、「そのうち自分がハマっちゃって。もう子供が飽きちゃってさ、“もう帰りたい”って言ってるのにさ。“もうちょっと待って!”って言って、ずーっと1人でやってるわけ」と告白。「子供連れて出かけて、俺と子供しかいないのに。俺、子供が泣くほどクレーンゲームやってんだ」とぶっちゃけた。

「だから、ファミマにできたらヤバいよ。ハッキリ言ってね、楽しみ……」とウキウキが隠せない有吉。その後も、「俺は完全にぬいぐるみ系です」「子供がポテト好きだからさ。じゃがりこのキーホルダーとかあんのよ。じゃがりこ1本がキーホルダーになってるやつ。俺、めっちゃ持ってるよ。20本ぐらい持ってる」と“クレーンゲーム愛”が止まらなかった。