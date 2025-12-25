フジテレビの動画配信サービス・FODとCS放送・フジテレビONE、フジテレビNEXTでは、24～30日に開催される『全日本総合バドミントン選手権2025』の準々決勝以降の試合を、連日生配信・生中継する。

国際大会で数々の修羅場を経験してきたトップ選手たちでさえ、「全日本総合は特別」と口をそろえる――全日本総合バドミントン選手権は、それほどまでに独特の緊張感に包まれる、日本最高峰の大会だ。

それもそのはず、この大会の各カテゴリー(男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルス)優勝選手は、2026年の日本代表に選出され、その先に見据えるのは、当然ながら「ロス五輪」の舞台。世界屈指のレベルを誇る選手たちが、それぞれの目標に向かって全力でぶつかり合う。

女子シングルスでは、不動のエース山口茜に注目。今年、史上2人目となる世界選手権3度目の優勝を果たすなど、抜群の実績を誇る。そして去年、その山口以来10年ぶりとなる高校生女王に輝いた宮崎友花は、堂々たる優勝候補として思い出のコートへ。さらに、かつて3連覇を果たした奥原希望や去年準優勝の仁平菜月らもエントリー。

女子ダブルスでは、パリ五輪で銅メダルを獲得し、去年この大会を制した“シダマツ”こと志田千陽・松山奈未が、今年に入りペアを解消。その後、志田千陽は、同じくパリ五輪の混合ダブルス銅メダル五十嵐有紗と新ペアを結成。世界の舞台で着実に実績を積み、日本の頂点を目指す。ほかにも、このペアを上回る日本ランキング1位に立っている福島由紀・松本麻佑、同3位の中西貴映・岩永鈴と、まさに女子ダブルスは実力伯仲だ。

元世界ランク1位、保木卓朗・小林優吾ペアが棄権した男子ダブルスも激戦の予感。山下恭平・緑川大輝が連覇を果たすか、それとも新王者の誕生か。

FOD配信

・12月28日（日）準々決勝（２コート計20試合）

第１コート 10時～試合終了まで

第２コート 10時～試合終了まで

・12月29日（月）準決勝（２コート計10試合）

第１コート 10時～試合終了まで

第２コート 10時05分～試合終了まで

・12月30日（火）決勝（１コート計５試合）

10時～試合終了まで

CS放送

・12月28日（日）準々決勝（２コート計20試合）

第１コート 10時～（フジテレビONE）

第２コート 10時～（フジテレビNEXT）

・12月29日（月）準決勝（２コート計10試合）

第１コート 10時～（フジテレビONE）

第２コート 10時05分～（フジテレビNEXT）

・12月30日（火）決勝（１コート計５試合）

10時～（フジテレビONE）

※28日（日）第２コートの放送につきましては、21時以降に放送が及ぶ場合、続きはフジテレビNEXTsmartの特設チャンネルで配信

BS放送

・12月29日（月）準決勝 10時～14時（BSフジ）

・12月30日（火）決勝 10時～14時（BSフジ）

主な出場予定選手

【女子シングルス】

山口茜／宮崎友花／仁平菜月／奥原希望／郡司莉子

【女子ダブルス】

福島由紀・松本麻佑／中西貴映・岩永鈴／志田千陽・五十嵐有紗

【男子シングルス】

奈良岡功大／渡邉航貴／田中湧士／西本拳太

【男子ダブルス】

山下恭平・緑川大輝／霜上雄一・野村拓海／岡村洋輝・三橋健也

【混合ダブルス】

古賀輝・齋藤夏／霜上雄一・保原彩夏／渡辺勇大・田口真彩／緑川大輝・松山奈未