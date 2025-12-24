フジテレビの動画配信サービス・FODでは、28日に京都アクアリーナで開催される『京都フィギュアスケートフェスティバル2025 ファイナル』を生配信する。
これは、京都を拠点に活動するスケーターをはじめ、日本、そして世界で活躍する選手たちが一堂に会し、競技とは異なる魅力を届けるエキシビションイベント。毎年、多彩なプログラムと個性あふれる演技で観客を魅了してきた。
2025年の締めくくりとなる本イベントは「ファイナル」と銘打ち、今シーズンを彩ったスケーターたちが、感謝と想いを込めた特別な演技を披露する。
競技会では見ることのできない表現力豊かなナンバーや、スケーター同士の共演など、エキシビションならではの演出も見どころのひとつだ。
配信は、28日18時から予定されている。
主な出場選手
京都宇治シンクロインターミディエイトチーム、山田葉月、金沢純禾、宮瀬獅世、吉田唄菜／森田真沙也、近藤尚生、櫛田育良、竹島花英、中村俊介、川勝玲奈、島田麻央、山田 恵、樋渡知樹、高橋星名、千葉百音、柴山歩／木村智貴、長岡柚奈／森口澄士
※出場予定選手は予告なく変更になる可能性あり
【編集部MEMO】
FODでは、今月13～14日に開催された『全日本ショートトラック選手権2025 ミラノ・コルティナ五輪代表決定戦』、18～22日に開催された『全日本フィギュアスケート選手権2025 オリンピック代表選考会』も生配信し、26日～28日に開催される『全日本スピードスケート選手権2025 ミラノ・コルティナ五輪最終選考会』も生配信する。