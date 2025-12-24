フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国人気俳優チ・チャンウクが開催する、3度目となる来日クリスマスファンミーティング『2025 チ・チャンウク Japan Fan Meeting ～Winter With W(ユー)～』の模様を独占配信する。

『2025 チ・チャンウク Japan Fan Meeting ～Winter With W(ユー)～』

『ヒーラー～最高の恋人～』『サムダルリへようこそ』『あやしいパートナー ～Destiny Lovers～』など数々のヒット作で存在感を示し、日本では音楽活動の幅を広げ、俳優だけでなく歌手としても注目を集める韓国俳優チ・チャンウク。洗練されたルックスと親しみやすい人柄、そのギャップが多くのファンを魅了し続けている。

昨年、初めて開催された日本ツアー『2024 Ji Chang Wook Japan First Tour -March-』では、甘く力強い歌声とバンドサウンドで会場は熱狂。全席完売という盛況で幕を閉じた。

今年4月には、2度目の日本ツアー『2025 チ・チャンウク Japan Tour -Wooki Wooki-』が大阪・東京で全4公演開催され、春らしい楽しい雰囲気と圧倒的なパフォーマンスで会場のファンの心をつかんだ。

『2025 チ・チャンウク Japan Tour -Wooki Wooki-』はFODで独占配信され、イベント後も多くのファンがオンラインで感動を共有し、高い評価を得た。

今回で3度目となるチ・チャンウクの来日クリスマスファンミーティング『2025 チ・チャンウク Japan Fan Meeting ～Winter With W(ユー)～』。2025年のテーマは、「WISH(願い)」。あなたの願いに寄り添い、チ・チャンウクが心を込めて届ける、1年に一度だけの“特別な贈り物”のようなステージとなる。

配信日程や詳細については、FODの公式SNSなどで後日公開予定。