日本相撲協会は2026年1月7日より、「サンリオキャラクターズ」とのコラボアイテムを公式通販サイト「お相撲さんのショッピングモール SuMALL(すも～る)」および、大相撲一月場所会場内「親方売店すも～る」にて発売する。

同コラボでは、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」「クロミ」「ポムポムプリン」「シナモロール」が、それぞれ行司・呼出し・化粧まわしをつけたお相撲さんに扮した姿で、タオル類やエプロンなど、全7アイテムに登場。いずれも、行司が番付などに書く大相撲ならではの毛筆文字で「相撲字」があしらわれている。

1月7日17時頃より、公式通販サイト「お相撲さんのショッピングモール SuMALL」および、2026年1月11日～1月25日に開催される大相撲一月場所会場内「親方売店すも～る」(東京都・国技館)にて発売される。

ラインアップはこちら。

タオル類

ちょっとしたプレゼントにもぴったりなタオル類。ハンドタオル(880円)、フェイスタオル(1,650円)、バスタオル(2,310円)。

巾着

華やかなデザインで持ち運びにも便利な巾着(1,100円)。

ダイカットクッション

ふわふわもっちりの感触にいやされるダイカットクッション(各2,310円)。

化粧まわし風エプロン

身に着けるとおすもうさん気分を味わえる化粧まわし風エプロン(各1,980円)。

ブランケット

なめらかな手触りのブランケット(各1,980円)。

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664457