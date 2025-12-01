グレイ・パーカー・サービスは、人気キャラクター「ちいかわ」とサンリオのキャラクターがコラボレーションしたデザインの「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」のアイテムを12月12日よりちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、ちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」ほかにて販売する。
今回のコラボは「スーパーマーケット」をテーマに、ちいかわとシナモロール、ハチワレとハローキティ、うさぎとポムポムプリン、モモンガとクロミ、シーサーとポチャッコ、古本屋とマイメロディのペアが、なかよく買い物を楽しむデザインを展開。
商品のラインナップは、お菓子のパッケージ風のデザインや、スーパーマーケットのポイントカード風のアイテムなど、ビビットな色使いで遊び心あふれる全25アイテムが登場し、ポーチ、キーホルダー、缶バッジ、トートバッグなどがラインナップしている。
また、今年10月にローンチしたアクセサリーぬいぐるみブランド「Kiramekko(きらめっこ)」から、「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」コラボ商品が登場。「Kiramekko」の特徴である、キラキラと輝く印象的な目を持つちいかわたちが、サンリオキャラクターズの着ぐるみを身にまとうデザインとなっている。
「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」商品ラインナップ
- スーパーマーケットなスナックポーチ(2種/各1,980円)
- スーパーマーケットなジッパーバッグ 5枚入(2種/各660円)
- トレーディングスーパーマーケットな缶バッジ(全6種/単品各330円・BOX1,980円)
- スーパーマーケットなシャカシャカおかしキーホルダー(6種/各880円)
- スーパーマーケットなフォンタブビーズストラップ(2種/各1,650円)
- スーパーマーケットなおかいものトートバッグ(3,300円)
- スーパーマーケットなパタパタふせん(550円)
- スーパーマーケットな箱付きフレークシール(660円)
- スーパーマーケットなクリアファイル(2種/各385円)
- スーパーマーケットなスマホに貼れるサイズのステッカー(6種/各330円)
- トレーディングスーパーマーケットなポイントカード(全6種/単品各330円・BOX1,980円)
- ちいかわ×サンリオキャラクターズ Kiramekko(6種/各2,420円)
販売場所
発売日：2025年12月12日
■オンラインストア※11時より発売
ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」
■取り扱い店舗
ちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」(常設店)14店舗
ちいかわ×サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP(日本：北千住マルイ、京都高島屋S.C.(12/18～)、あべのハルカス近鉄本店(12/19～)、JR池袋駅(1/23～))、ちいかわらんど POP UP SHOP(アミュプラザくまもと)
(C)nagano
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663867