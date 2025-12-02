サンリオは、VRテーマパーク「Virtual Sanrio Puroland」を12月11日18時よりグランドオープンすることを発表しました。本テーマパークでは、24時間365日世界中からサンリオのエンターテイメントを楽しめるようになっているのだそう。VR上でどんな体験ができるのか、都内で行われた体験会に参加してきました。

来場するたびにアップデートし続ける常設型VRテーマパーク

12月11日18時よりグランドオープンする「Virtual Sanrio Puroland」

「Virtual Sanrio Puroland(バーチャル サンリオピューロランド)」とは、ソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」上にオープンするVRテーマパークのこと。サンリオでは、2021年よりVR上で「Sanrio Virtual Festival(バーチャル サンリオフェスティバル)」という期間開催の音楽フェスティバルを実施し、過去4回の開催で総来場者数は2025年9月末時点で1,000万を超え、そのうちの5.5割が海外からのアクセスと、日本にとどまらず世界中からも注目を集めてきました。

“共創”をテーマに様々なIPやクリエイターとコンテンツを制作してきたことから、この“共創” の循環が生まれる場であり続けたいという思いによって、期間開催ではなく24時間365日、世界中で楽しめる常設型VRテーマパークへと進化したといいます。

本テーマパークでは、サンリオキャラクターたちのかわいいショーや、写真撮影ができるグリーティング、サンリオのことをもっと知れるガイドツアーも開催。その他にも、バーチャルならではのパレードやアトラクションを基本的には無料で楽しむことができるのだそう。一部のコンテンツは有料のチケットが必要になるため、購入方法や詳細は公式サイトをチェックしてくださいね。

今回特別に新作のバーチャルパレードと、バーチャルの世界で活躍する配信者やパフォーマー、VTuberなどが自由に配信できるスタジオを体験してきました。

サンリオ初となるバーチャルイマーシブショーを体験

現時点で全7本ある中で新作パレードとして登場するのは、サンリオ初となるバーチャルイマーシブショーの「Spooky ‘n’ Sweet Mansion(スプーキン スウィート マンション)」です。不思議なマンションをおばけに扮したキャラクターたちと巡り、謎解きをしながら脱出をするアトラクションのようなパレードになっているのだそう。

VR初体験の筆者は、慣れない景色と操作に一苦労。徐々に慣れていくと壮大かつリアルな世界観にいつの間にか没入していました。

もう一つ体験したのは、バーチャルの世界で活躍する配信者やパフォーマー、VTuber等が自由に配信できるスタジオ「VIRTUAL PURO STUDIO」。ここでは、VRChat内での公開配信やパフォーマンス、さらにYoutubeでの同時配信も行えるのだそうです。

観客を招いたり、友達と一緒に配信したり、通りすがりの人と交流したりと現実ではなかなかできない体験をかなえてくれます。体験会では、スタジオを見学。配信の権限がある人だけが配信室に入れるということで、権限のない筆者は窓の外から配信者に手を振って応援していました（笑）。

その他にも、SNS総フォロワー数1,000万人超のバーチャルタレントのKizunaAI(キズナアイ)の世界に没入できるコンテンツ「KizunaAI Dream Garden(キズナアイ ドリーム ガーデン)」も登場。KizunaAIの“夢”をテーマにした世界で、過去の衣装展示や映像を通じて、これまでの歩みを振り返りながら、ファン同士の交流を楽しめます。

また、グランドオープンを記念した作品で、様々なクリエイターと共創しながら展開していく中長期プロジェクト「8Puronicles(エイトピューロニクルズ)」を始動。出会いと再会をテーマにした8つの物語を展開し、リアルからバーチャルへ、35年の時を経てピューロの伝説がよみがえる内容になっているのだそう。今年度は2つの物語を公開予定なのだとか。

さらに、“Virtual Sanrio Purolandで暮らす”をテーマにしたマルチルームがオープンするほか、サンリオキャラクターのお部屋も順次公開予定。「VIRTUAL PURO RESIDENCE」では、友達と話したり、一人でリラックスしたりと、思い思いの時間を過ごせます。

直近のイベントでは、12月11日21時にグランドオープンを祝してオープニングセレモニーを開催。サンリオキャラクターからのメッセージや本テーマパークへの想いが届けられます。

そして、2026年2月8日から3月8日までの期間、「Sanrio Virtual Festival」を「Virtual Sanrio Puroland」にて開催予定。参加アーティストや新コンテンツは今後順次公開されるので気になる人はチェックしてみてくださいね。

アバターが身につけるデジタルアイテムも充実

「Virtual Sanrio Puroland」内では、アバターが身につけるデジタルアイテムを販売します。好きなサンリオキャラクターになりきれるファッションアイテムや、アパレルブランドとコラボしたバーチャルグッズなども展開されるので、体型や性別を気にせずに自分らしさをアバターで表現することもできますよ。

この先も進化し続ける「Virtual Sanrio Puroland」は、訪れるたびに新しい体験ができるよう常にアップデートを重ねていくのだそう。リアルなサンリオピューロランドだけでなく、バーチャルなサンリオピューロランドにも、友達同士で遊びに行く機会がこの先増えていくかもしれません。

© 2025 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ ©︎KizunaAI