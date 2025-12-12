ベネリックは、サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ お席キープスタンドミラー」(全8種/1回400円)と「サンリオキャラクターズ あのころのおてがみポーチ」(全6種/1回400円)を2025年11月中旬より、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売中だ。

「サンリオキャラクターズ お席キープスタンドミラー」(全8種)は、サンリオキャラクターデザインの、持ち運びに便利な手のひらサイズのミラー。表面は「この席は使っています、ごめんね」という内容のメッセージ、裏面は顔を隠している各キャラクターをデザインした。

席の確保を明示する時に使用する席札の役割を兼ね備え、カフェやフードコートなどで席を確保したい時、注文や少しの時間離席する際に、席札として活用することができる。愛らしいキャラクターたちの姿を見れば、席を探している他の人もつい心が和むかもしれない。ポーチに入れて持ち運べば、メイク直しの際にミラーとして使用できるほか、席札としても活躍するユニークなアイテムだ。

「サンリオキャラクターズ あのころのおてがみポーチ」(全6種)は、ノートを切ってメッセージを書き、折りたたんで手紙交換などをしていた頃が懐かしい、手紙のような見た目のポーチが登場。表面は手描き風のキャラクターデザインで、各キャラクターのイメージにぴったりな、さくらんぼや星などのアイコンをあしらった。

ノートの罫線や宛先を書くための余白をあえて設け、裏面は折りたたんだ際に重なる部分が立体になっている、こだわりが詰まったアイテムだ。お手持ちのリップや折りたたみミラーなど、小物を入れて使用するのがおすすめ。

折りたたみミラー使用イメージ

サンリオキャラクターズ お席キープスタンドミラー(全8種)は、2025年11月中旬より順次発売。価格は1回400円。対象年齢は15歳以上。サイズは約W40×H56×D7mm。素材は本体/ABS、ミラー/PS。取扱店舗は全国のカプセルトイ自販機コーナー。

マイメロディ 表面

マイメロディ裏面

ハローキティ 表面

ハローキティ 裏面

ポムポムプリン 表面

ポムポムプリン 裏面

リトルツインスターズ 表面

リトルツインスターズ 裏面

シナモロール 表面

シナモロール 裏面

ぼんぼんりぼん 表面

ぼんぼんりぼん 裏面

サンリオキャラクターズ あのころのおてがみポーチ(全6種)は2025年11月中旬より順次発売。価格は1回400円。対象年齢は15歳以上。サイズは約W110×H75mm。素材はPU・ナイロン。取扱店舗は全国のカプセルトイ自販機コーナー。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250