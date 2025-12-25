星野リゾートが展開する「リゾナーレ小浜島」(沖縄県八重山郡)は2026年3月1日、黒糖の魅力に迫る研究室「黒糖ラボ」(4,000円)を開催する。

同リゾートが位置する小浜島は、黒糖の製糖が盛ん。地域食品ブランド表示基準「本場の本物」に認定された「沖縄黒糖」を生産する8島にも選ばれており、黒糖は、小浜島を支える大切な産業となっている。島を代表する特産品であり、身近な食材として親しまれているが、その一方で、産地によって異なる黒糖の風味や食感、そして料理とのペアリングによって広がる味わいの多様性は、まだあまり知られていない。「観察・仮説・検証」という研究のプロセスを辿る「ラボ」というコンセプトのもと、ペアリングで楽しみながら、沖縄黒糖の新たな魅力を知ってほしいという思いから、本アクティビティが企画された。

開催期間は2026年3月1日～5月31日、時間は13:00～15:00までとなる。参加料金は4,000円。定員は16名で、公式サイトにて5日前までに予約する必要がある。

黒糖の歴史や製糖方法について学ぶ「黒糖Academy」

本アクティビティでは、研究の第一歩として、黒糖の知見を深めることから始まる。「沖縄県農業協同組合 小浜製糖工場」監修の講座内容に沿って、黒糖の歴史や製糖方法に関して学習。また実際のさとうきびに触れ、香りをかぐことで黒糖への理解を深める。講座の最後には黒糖シロップの試食で、甘さだけでない黒糖の複雑な味わいを体感する。あらゆる食材と調和する仮説の根拠に気づき、このあとのペアリングへの期待を高める。

自分だけの食べ合わせを探る「黒糖ペアリング」

黒糖の歴史や製糖方法について学んだ後は、沖縄8島の黒糖と様々な食材を組み合わせる「黒糖ペアリング」を体験する。「黒糖はどんな食材にも合う」という仮説に基づき、計12種の食材との相性を探求する。定番から意外な組み合わせまで、合計96通り以上の組み合わせから、自分だけの黒糖の食べ合わせを発見できる。検証結果はペアリングシートに記録し、持ち帰ることができる。

製糖期だからこそ味わえる、できたての黒糖を堪能

希少なできたて黒糖

黒糖ペアリングでは、製糖されて1年以内の、希少なできたての黒糖を味わうことができる。市場に出回る黒糖の多くは、製糖から1年以上経過しており、コクとまろやかな苦みが特徴。一方で製糖されて日が浅い黒糖は、若草のような爽やかな香りとさっぱりした甘さがあり、できたてならではの味の違いを体験できる。

「黒糖ラボ～Special Edition～」を特別開催

製糖工場の方の生の声が聴ける特別講座

毎年5月10日は、沖縄県含みつ糖対策協議会が黒糖の消費拡大を目的に制定した「黒糖の日」。本アクティビティの特別版として、2026年5月9日・10日・11日の3日間限定で「黒糖ラボ～Special Edition～」を開催する。当日は小浜製糖工場から製糖工場の方々を招き、日々製糖に従事されている方の生の声を聞きながら、黒糖の魅力に迫る。