「西表島ホテル by 星野リゾート」(沖縄県八重山郡)は2026年3月20日から、「ヤエヤマヒメボタル観賞プライベートツアー」(1名7,000円)を開催する。

ヤエヤマヒメボタルの光が織りなす幻想的な空間

八重山諸島には9種類のホタルが生息しているとされており、その中でもヤエヤマヒメボタルは西表島、石垣島にのみ生息する。体長は僅か2～4mmと日本最小のホタルで、1秒間に3～5回点滅する。春先の約2ヶ月しか見ることができず、その様子は儚く幻想的。ヤエヤマヒメボタルの光が織りなす春の夜限定の幻想的な情景を、プライベートな空間で堪能してほしいとの想いから、本ツアーが企画された。

期間は2026年3月20日～5月10日。10歳以上のホテル宿泊者が対象で、1日1組(1組6名まで)限定。予約は前日18時までに同ホテル公式ホームページにて受け付ける。

幻想的な森のイルミネーションを楽しむ

ヤエヤマヒメボタルの幻想的な光

本土のホタルより2ヶ月以上早く光り始めるヤエヤマヒメボタルは、日没後の約1時間しか光る姿を見せず、その時間を過ぎると、ピタッと光るのを止める。高い所は飛ばず、地面に近い所をゆっくり飛び、数の多い日は何千、何万匹のホタルが舞うので、まるで森のイルミネーションのような情景となる。

1日1組限定の特等席で幻想的な空間を心ゆくまで堪能する

ホタル観賞をゆったりと過ごせる空間

1日1組限定で、他のツアー客はほとんど訪れない、西表島のフィールドを熟知したネイチャーガイドだからこそ知る観賞スポットに案内する。プライベート空間で、ヤエヤマヒメボタルの光が織り成す情景をひとり占めできる。自分たちだけの特別な空間で、飲み物を片手にゆったりと過ごすことができる。