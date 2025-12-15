星野リゾートが展開する「リゾナーレ小浜島」(沖縄県八重山郡)は2026年3月1日より、サウナベース「kafu」でサウナアクティビティを通年開催する。

「kafu」とは、「幸せ」を意味する沖縄方言「果報」に由来する。サウナ室や水風呂、外気浴に至るまで、目の前に碧い海の絶景が広がる空間を通して、「幸せなととのい」を届けたいという願いを込めて名付けられた。また小浜島にゆかりのある香りに包まれるセルフロウリュや、海風や波の音が響く海上外気浴が、至福のサウナ体験を演出。ととのった後は、旬のフルーツで爽やかに仕上げたノンアルコールドリンクを堪能して、小浜島の恵みを五感で満喫できる。

料金は1組30,000円(税・サービス料込み)。1日1組限定(1組3名まで)で、公式サイトにて3日前までの予約が必要となる。

碧い海を眺めながらととのう、海辺のバレルサウナ

サウナ室は、大きな窓が特徴的なバレルサウナを採用。碧い海と空を眺めながら身体を温めることができる。室内ではセルフロウリュを行うことができ、小浜島の風土にちなんだ「月桃」「琉球松」「プルメリア」から好みのアロマを選んで、発汗を促す。

絶景を望むバレルサウナ

また小浜島の伝統工芸である「藍染め」で仕上げたサウナハットとサウナマットを用意しているので、持ち物の手軽さも魅力の1つ。

藍染めで仕上げたサウナアイテム

絶景を望む冷水浴と、海風を浴びる海上外気浴

バレルサウナで温まった後は、小浜島の自然に馴染む「琉球石灰岩」を使用した水風呂で身体を冷やす。水風呂には背もたれを配しているので、目の前には碧い海や空の絶景が広がる。冷水浴を終えたら、海上に浮かぶ外気浴チェアへ移動。まるで自然に没入するような、海風や波の音に包まれる。

海風や波の音に包まれる

サウナ体験後は月桃由来のスキンケアアイテムで、肌を優しく労わることができる。

月桃が香るスキンケアアイテム

季節ごとに異なるフルーツを活かしたサウナドリンク

体験の最後に、旬の南国フルーツを活かしたサウナドリンクを提供する。春はパイナップル、夏はマンゴー、秋はグァバ、冬はシークヮーサーと、旬の味わいを活かしたノンアルコールカクテルで、失われたミネラルを爽やかに補給することができる。