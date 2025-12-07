星野リゾートのリゾートホテル「リゾナーレ」では、家族連れにうれしい"旅育"プログラムが用意されています。どの施設の旅育も、子どもが遊びながら自然や地域文化にふれ、主体的に学べるよう工夫された体験が充実しています。この記事では、5つの旅育プログラムをピックアップしてご紹介します。

リゾナーレ熱海「海藻の学校」 - 海を五感で学ぶ

リゾナーレ熱海の「海藻の学校」は、海の豊かさと環境問題を"体験しながら学べる"旅育プログラムです。地元の海洋環境保全団体スタッフによるレクチャーから始まり、クイズを通して海藻の役割や、地球温暖化の影響で深刻化する磯焼けについて楽しく理解を深めます。

さらに、子どもたちが最も夢中になるのが水中ドローンの操縦体験。海の中を自分の手でのぞき、藻場や磯焼けの様子をリアルに観察することで、学びが"自分ごと"に変わる貴重な時間です。

その後は、伊豆半島に生息する10種類の海藻を使ったオリジナルラーメンづくりに挑戦。色や形、食感の違いを味わうことで、多様な海藻の魅力にもふれられます。

最後はワークシートに学んだ内容をまとめ、写真を貼って完成させることで、体験がしっかり記憶に残る仕組みになっています。自然環境への関心を育みながら、親子で楽しめる学び深い体験です。

＜リゾナーレ熱海＞

・所在地: 静岡県熱海市水口町2-13-1 ＜海藻の学校＞

・期間: 2025年3月1日〜5月31日の毎週土曜日

・時間: 10:00〜15:00(往復2時間の移動時間を含む）

・料金: 1名 6,000円(税込)

・対象: 小学生以上の宿泊者

※小学校中学年推奨、保護者の参加必須

・定員: 2組(1組4名まで)

リゾナーレ熱海「花火の学校」 - 遊びながら"花火の科学"を体験する

リゾナーレ熱海の「花火の学校」は、日本製の手持ち花火の美しさと仕組みを“科学の視点から楽しく学べる”体験型プログラムです。

子どもたちはまず、クイズ形式で手持ち花火の基礎知識を学び、続いてオリジナルの白衣を着て炎色反応の実験にチャレンジ。塩や石けんなど身近なものに含まれる成分で赤・紫・緑・オレンジの色が生まれる仕組みを、自分の目で確かめながら理解していきます。

その後は、学んだ4色に発色するリゾナーレ熱海オリジナル花火を体験。色が変化する美しさや発色の鮮やかさに感動し、科学と遊びがつながる瞬間を味わえます。

最後はワークシートに学びをまとめ、体験した花火を色鮮やかに描き記憶に残します。花火の魅力だけでなく、ものづくりの背景や科学の面白さにもふれられる、親子で楽しめる旅育プログラムです。

＜リゾナーレ熱海＞

・所在地: 静岡県熱海市水口町2-13-1 ＜花火の学校＞

・期間: 2024年9月1日〜通年開催

・時間: 19:30(1時間)

※時期により変動あり

・料金: 子ども3,000円(税込)、大人2,000円(税込)

・対象: 小学生以上の宿泊者

※推奨年齢は小学校低学年、保護者の参加必須

・定員: 最大2組(1組4名まで)

リゾナーレ八ヶ岳「馬の学校」 - 馬とのふれあいを通じて"命と自然"を学ぶ

リゾナーレ八ヶ岳の「馬の学校」は、馬とのふれあいや乗馬を通じて、自然との関わりや動物への理解を深められる体験型プログラムです。

まずはホテルで、馬の特性や乗馬用具を学ぶ"予習タイム"からスタート。基礎知識を身につけたら乗馬クラブへ移動し、馬場でのレッスンに挑戦します。スタッフのサポートのもと、馬の動きに慣れながら少しずつ乗りこなしていきます。

レッスン後は、森の中をゆったり歩く外乗へ。馬の背中から眺める自然の景色や風は、まさに特別な体験です。最後は餌やりやブラッシングを通して馬とふれあい、より深い交流を楽しめます。

対象は4〜8歳の子どもで、少人数(1組2〜4名)限定なので、きめ細かいサポートと安心感があるのも特徴です。馬の温かさや命を感じながら、思いやりや生き物への敬意、自然とのつながりを親子で実感できる、特別な“旅育”の場です。

＜リゾナーレ八ヶ岳＞

・所在地: 山梨県北杜市小淵沢町129-1 ＜馬の学校＞

・期間: 2025年12月1日(月)〜2026年5月31日(日)

・時間: 10:30〜12:00、14:30〜16:00

※雨天決行、荒天中止

・料金: 2名 2万5,000円(追加1名につき1万2,000円)

・対象: 4〜8歳

※宿泊者限定、保護者の付き添い必須

・定員: 1組(2〜4名)

リゾナーレ八ヶ岳「雪の学校」 - 雪遊びを通じて冬の楽しさを発見する

リゾナーレ八ヶ岳の「雪の学校」は、標高約1800メートル、さらさらの天然雪が広がる環境で、普段なかなかできない雪遊びを思いきり楽しめる冬限定のプログラムです。ソリ滑りや雪玉投げなど、子どもが笑顔になる遊びを通じて、雪の感触や冬の自然の美しさにふれることができます。

貸し切り感のある静かな雪原で、親子そろって“雪とのふれあい”を安心して楽しめる設計も魅力です。料金には遊び道具のレンタルも含まれており、気軽に参加できる点もうれしいポイント。

ホテル宿泊とあわせれば、雪遊びだけでなく、自然を眺めながらの温泉や食事など、リゾート体験を丸ごと満喫できます。自然の中で五感を働かせながら、親子で“雪との思い出”をつくるのにぴったりな、大人も子どもも笑顔になれる旅育プログラムです。

＜リゾナーレ八ヶ岳＞

・所在地: 山梨県北杜市小淵沢町129-1 ＜雪の学校＞

・期間: 2026年1月28日(水)〜2月28日(土)、毎週水・木・土・日開催

・時間: 水・木曜…9:45〜11:45/13:30〜15:30、 土・日曜…12:45〜14:45

※荒天中止

・料金: 1名あたり 2,500円

※雪遊び道具のレンタル込み、別途ゴンドラ往復料金

・対象: 5〜8歳

・定員: 10名

リゾナーレ小浜島「海の学校」 - 幻の島とサンゴの海が教室になる

リゾナーレ小浜島の「海の学校」は、国内最大のサンゴ礁「石西礁湖(せきせいしょうこ)」を舞台にした“海を学び、体感する”旅育プログラムです。

まずホテルでワークシートを使った事前学習に取り組み、小浜島周辺の海について子どもにもわかりやすく学びます。その後、実際に海へ出て、干潮時にだけ現れる“幻の島”で漂着したサンゴや貝殻にふれたり、シュノーケリングで色鮮やかなサンゴ礁や熱帯魚を観察したりすることで、“見て・ふれて・感じる”体験に。

さらに、体験後に再びワークシートで振り返り、「きれいな海を守るにはどうすればいいか」を子ども自身に考えさせる構成になっており、ただの遊び以上の“学び”を得られます。

シュノーケリングや観察、水中カメラなどの装備も含まれており、初めての子でも安心して参加できることが魅力です。自然の美しさや生命の多様性にふれ、親子で“海への責任と感動”を育む、特別な旅の時間になります。

＜リゾナーレ小浜島＞

・所在地: 沖縄県八重山郡竹富町小浜2954 ＜海の学校＞

・期間: 通年

・時間: 9:00〜12:00、13:00〜16:00

・料金: 6歳〜11歳: 2万円/3歳〜5歳: 1万6,000円

・対象: 3〜11歳

・その他: 最低催行人数は大人1名、子ども1名