星野リゾートのリゾートホテル「リゾナーレ」には、大人がゆったりと自分時間を楽しめる洗練されたプログラムがそろっています。八ヶ岳でワインを味わう体験や、日本最南西端のゴルフ場を貸し切る贅沢なアクティビティ、深夜便でも快適に過ごせるチェックインサービスなど、旅を上質にする仕掛けがたくさん。

今回は、"大人旅"をテーマに、リゾナーレ3施設で楽しめる特別な体験をご紹介します。

到着した瞬間から始まる南国ストレスフリー旅

リゾナーレグアムの新サービス「着陸＆チェックイン」は、深夜・早朝便で到着する旅行者の不安や負担を大きく減らし、到着直後から快適に過ごせるよう設計された画期的なサービスです。

通常は15時まで待たなければならないチェックインが、ホテル到着後すぐに客室に入れるため、長時間移動の疲れをそのまま癒せます。客室で休息したあとは、美しい海を眺めながらの朝食や、ミクロネシア最大級のウォーターパークでアクティビティを楽しむことも可能で、到着日から旅を最大限満喫できます。

また、22時〜5時の間は1時間ごとに無料送迎バスが運行。空港からの移動もスムーズで安心です。限られた滞在時間を有効に使い、旅の質を一段と高めたい大人にぴったりのサービスです。

＜リゾナーレグアム＞

・所在地: 445 Governor Carlos G. Camacho Rd. Tamuning, Guam 96913 ＜着陸＆チェックイン＞

・宿泊期間: 2025年12月1日〜(除外期間: 2025年12月26日〜2026年1月4日)

・予約受付開始: 2025年10月22日

・料金: $436〜

(2泊3日プラン、客室タイプ「プレミア」4名1室利用時、税込)

・含まれるサービス内容: 空港からホテルの送迎、到着後すぐに客室利用可能、朝食(泊数分)、ウォーターパーク利用(到着日からチェックアウト日まで)

※2泊3日以上のプランに適用

初心者から通まで大満足のワイン時間

リゾナーレ八ヶ岳では、ワイン初心者からワイン好きまで満足できるふたつの体験が用意されています。

まず「ワインの学校」は、通年開催・宿泊者対象の無料プログラム。毎日16時から約20分、フロントロビー(夏季はBooks&Cafe前)で開催され、山梨や長野産ワインの美味しさの秘密や、自分の好みに合うワインを見つけるチャートによる簡単な診断などを体験できます。気軽に参加できるので、ワインが初めての人にも安心です。

「葡萄畑アペロ」は、リゾナーレ八ヶ岳の滞在をより豊かに彩る特別なワイン体験です。八ヶ岳の麓に広がるヴィンヤード「Komaki Vineyard」を訪れ、まずは畑の見学からスタート。葡萄が育つ環境や畑のこだわりを知ることで、ワインの奥行きがより鮮明に感じられます。

その後は、葡萄畑を望む開放的なテラスでアペロタイム。畑で育った葡萄から造られたワインをグラスで味わい、相性の良い軽食とともにゆっくりとした時間を過ごします。

夕方のやわらかな光に包まれ、八ヶ岳の山並みを眺めていると、この場所ならではの“土地とワインが響き合うひととき”を味わえます。大人の旅にふさわしい、贅沢な時間が流れるプログラムです。

このふたつのプログラムを組み合わせることで、ワインの知識を深めつつ、ワインが育まれた土地と空気に触れながら味わうという、リゾナーレ八ヶ岳ならではの“ワインリゾート旅”が叶います。初心者も気兼ねなく楽しめるミニレッスンから、ヴィンヤードでの非日常体験まで、大人旅にぴったりのワイン体験がここにあります。

＜リゾナーレ八ヶ岳＞

・所在地: 〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町129-1 ＜ワインの学校＞

・期間: 通年

・時間: 16:00〜16:20

・料金: 無料(宿泊者向け)

・対象: 大人 ＜葡萄畑アペロ＞

・期間: 2025年12月1日(月)〜2026年5月31日(日)※不定休

・時間: 15:30〜17:00※雨天決行

・料金: 6000円／1名

・対象: 大人(宿泊者限定)

・定員: 最大8名(送迎は4名まで、最低催行人数2名)

貸し切り×絶景でかなう南国リゾートゴルフ

リゾナーレ小浜島の「南国リラックスゴルフ」は、日本最南西端に位置する小浜島カントリークラブを貸し切り、初心者からベテランまで自由気ままに楽しめる特別なゴルフ体験です。

ドレスコードフリーで、クラブやボールなど必要な道具はすべて用意されているため手ぶらで参加でき、他のゴルファーを気にせず自分のペースでプレーできます。専属ガイドスタッフが帯同し、プレーに不安がある人でも安心して参加できるサポートが魅力です。

さらに、体験の締めくくりには、夕日が沈む西表島を望む特等席での「サンセットアペロ」。夕焼け空の下、スパークリングワインを片手に一日の余韻を味わえる贅沢な時間が待っています。ゴルフと絶景、南国のゆったりとした空気を一度に楽しめる、リゾナーレ小浜島ならではの大人のリゾート体験です。

＜リゾナーレ小浜島＞

・所在地: 沖縄県八重山郡竹富町小浜2954 ＜南国リラックスゴルフ＞

・期間: 2025年11月1日～2026年2月28日

・時間: 11月1日～11月30日: 16:30～18:00

12月1日～1月31日: 16:20～17:50

2月1日～2月28日: 16:40～18:10

・料金: 1名1万5000円

・含まれるもの: コース利用料、レンタルクラブ、レンタルシューズ、ティー、ゴルフボール、専属ガイドスタッフによるサポート、スパークリングワイン

・対象: 宿泊者

・定員: 1日1組限定(1組3名まで)