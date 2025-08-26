お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之が21日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)に出演。最近乗ったタクシーでの出来事を明かした。

矢部浩之

タクシーに乗車すると運転手が「うわっ!」とビックリ

プライベートでタクシーを呼び、「矢部です」と名乗りながら乗車した矢部。すると、運転手に、「うわっ!」とビックリされつつ、「あの……、どうぞ乗ってください」と促されたという。その後も、運転手は、「ええ～!?」と声を上げ続け、「どうしたんですか?」と聞くと、「矢部さんですよね? 前のお客さんが松本さんだったんです」と告白。前の乗客がダウンダウン・松本人志だったことに、矢部は、「俺も、“ええっ!”って言って。うわ～なんだ今日はって。連続やったから」と話すと、岡村隆史も、「そりゃそうなるわ!」とあまりの偶然に驚いた。

また、「松本さんもタクシー乗るんや」とつぶやいた岡村は、「準備してらっしゃるっていうことなんでしょう」と推察。ダウンタウンはインターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル(仮称)」を11月1日から開始予定で、「極秘に何かしら撮影してる可能性もある」とし、「本当にすごいチャンネルになっていったら、バラエティをテレビでやらなくてもいいじゃないかということにもなっていく可能性も非常に高い」「『IPPONグランプリ』とか『笑ってはいけない』とか。ああいうのをもしかしたら、こっちのプラットフォームでやる可能性もある」とその影響力を想像していた。