バンダイスピリッツは、ドラマ『ウイングマン』より「S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウイングマン デルタエンドセット」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年11月28日16時より予約受付開始、2026年6月発送予定。

ドラマ『ウイングマン』より、主人公「広野健太」の想いを具現化した「ウイングマン」の「ブラーンチ!」した赤と黄の姿が、組み立て式必殺技エフェクト「デプスゾーン」とともに2体セットで真骨彫製法シリーズに登場。

ドラマ『ウイングマン』にて、「ウイングマン」を演じた橋渡竜馬が撮影用スーツを着用した状態にて、デルタエンドの印象的なポーズの3Dスキャンを実施。得られたデータをもとに劇中に登場する姿を忠実に造形再現し、マスクの角飾りや胸部、肩部、羽にはクリアパーツを使用し、実際のスーツさながらの質感を追求した。

全身の関節が広く可動し、別売りの「S.H.Figuarts （真骨彫製法）ウイングマン」と3体で並べることで、「ウイングマン デルタエンド」の3体の印象的なポージングを再現可能。スネから足首を覆うアーマーおよび背面のパーツには軟質素材を採用し、形状を損なうことなく可動と両立。重厚なプロテクターをまとった状態から繰り出される、力強いアクションポーズが決まる。

また、長剣「クロムレイバー」が計4本付属。両腰に装備された状態の「クロムレイバー」は着脱可能となっており、組み立て式のデプスゾーンと合わせると、「バリアーエッジ」が再現でき、戦闘シーンの幅が大きく広がる。デプスゾーンは別売りの「魂STAGE ACT HUMANOID」を使用することで、宙に浮かせることも可能。

デルタエンドの一連のポーズを再現する手首パーツや、スパイラルカットなど付属パーツも豊富に収録!組み立て式のデプスゾーンも付属し、別売りの「S.H.Figuarts （真骨彫製法）ウイングマン」と、交換用の手首パーツやクロムレイバーと組み合わせることで、「ブラーンチ!」した姿に加え、「バリアーエッジ」から「ショック!」までの一連の必殺技の再現が可能になる。

(C)桂正和／集英社・「ウイングマン」製作委員会