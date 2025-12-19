バンダイスピリッツは、『仮面ライダーゼッツ』より「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」(9,350円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月22日16時予約受付開始、2026年6月発送予定。

2026年6月発送予定「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」(9,350円)

「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」は、『仮面ライダーゼッツ』より、「万津莫」がゼッツドライバー、プラズマカプセムで変身した姿「仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」を、S.H.Figuartsで再現したアイテム。

特徴的な全身のイエロー・ゴールド・シルバーのメタリックカラーを丁寧に塗り分けて再現。股関節の可動域の広さで、低重心の構えやパンチ、キックポーズ等ダイナミックなアクションも自在に決まる。

さらに、イナズマブラスターが付属し、プラズマカプセムを装填可能。手元のボルテージチャージムは上下に可動し、武器を振るう迫力あるアクションシーンを自由に再現可能だ。

別売りの「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト」付属のブレイカムゼッツァーを組み合わせれば、2種類の武器を構える迫力のシーンも再現可能となる。

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映