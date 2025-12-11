バンダイスピリッツは、『仮面ライダー龍騎』より「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダー王蛇」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月12日16時より予約を受け付ける。2026年8月発送予定。

「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダー王蛇」は、『仮面ライダー龍騎』に登場する「浅倉威」が変身する最凶のライダー「仮面ライダー王蛇」を真骨彫製法シリーズで再現。劇中の「仮面ライダー王蛇」のイメージを再現すべく、上腕・腹部・腰部・大腿部に新規造形パーツを採用し、「S.H.Figuarts(真骨彫製法)仮面ライダー龍騎」(別売り)とは異なるマッシブなプロポーションで立体化。全身のシワまでくまなく造形し、特殊強化皮膚「グランメイル」の質感をリアルに追求している。

頭部マスクの「ソリッドフェイスシールド」や胸部アーマーの「ベノチェスト」など、特徴的なメタリックパープル×シルバーの質感を彩色で再現。

人体構造に基づき、可動時に外観が崩れない真骨彫製法ならではの関節構造を追求。股関節と足首の内反可動により、「ファイナルベント」発動時の両足を広げ腰を落としたポーズや、脚を大きく上げ蹴りかかるポーズなどが自然に決まる仕様だ。

交換用手首パーツは左手7種・右手6種が付属し、劇中の様々なポージングに対応。「仮面ライダー王蛇」の特徴的な仕草を再現できる手首パーツや、相手を指差すシーンの印象的な手首も新規に造形。

杖型の召喚機「ベノバイザー」は先端部の「カードスロット」に開閉機構を搭載、付属のPET製「アドベントカード」の装填も再現可能。「アドベントカード」は8種・計9枚が付属。カード専用の持ち手は2種類付属し、劇中で見せているカードの持ち方を2通り再現できる。

召喚武器「ベノサーベル」は、劇中で「仮面ライダー王蛇」が手持ちするサイズに比率を合わせたものが付属。

主な商品内容は、本体・交換用手首パーツ左7種右6種・ベノバイザー・ベノサーベル・アドベントカードシート。

(C)石森プロ･東映