バンダイスピリッツは、『ウルトラマン』より「S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウルトラマン 60th Anniversary Edition」(15,400円)を一般店頭にて発売する。12月5日より予約開始、2026年7月発売。

2026年7月発売「S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウルトラマン 60th Anniversary Edition」(15,400円)

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウルトラマン 60th Anniversary Edition」は、「ウルトラマンシリーズ」60周年を記念し、S.H.Figuarts（真骨彫製法）ウルトラマンシリーズに「ウルトラマン」が「60th Anniversary Edition」となって再び登場する。

原型は円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと「S.H.Figuarts (真骨彫製法) ウルトラマンティガ」シリーズを担当した成田穣氏により造形。全身の絶妙なバランスや細部の造形まで徹底して再現。

TV本編で使用した様々な光線技を再現できる豊富な新規エフェクトパーツと、目とカラータイマーの集光パーツを新たに搭載。さらに「ウルトラマンシリーズ」60周年を記念したアニバーサリーロゴ入りの記念台座が付属する。

セット内容は下記の通り。

本体

交換用手首パーツ左6種右7種

交換用カラータイマー（赤）

ジェットビートル

集光ギミック用背面パーツ一式

飛行姿勢補助アタッチメント

ウルトラマン60周年記念台座

スペシウム光線エフェクトパーツ

ウルトラ水流エフェクトパーツ

ウルトラスラッシュエフェクトパーツ一式

ウルトラアイスポットエフェクトパーツ一式

ウルトラエアキャッチPETシート

透視光線エフェクトパーツ一式

ウルトラアタック光線エフェクトパーツ

スラッシュ光線エフェクトパーツ

リバウンド光線PETシート

ウルトラサイコキネシスエフェクトパーツ一式

キャッチ・リングエフェクトパーツ

各種エフェクトパーツ用台座・支柱一式

ボーナスパーツ「S.H.Figuarts（真骨彫製法）ウルトラマンティガ マルチタイプ 」(別売り)用交換用右手首パーツ

(C)円谷プロ