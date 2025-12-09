冷凍・湯せん・電子レンジに使える万能ポリ袋「アイラップ」。実は、お正月に欠かせない食べ物「お餅」にも使えるって、ご存知でしたか?

今回は、アイラップ公式X (@i_wrap_official)中の人イチオシ「カリカリ甘辛もち」のレシピを紹介します。アイラップって、やっぱりすごい!!

アイラップ餅 が話題らしいので、

私オススメのコレをご紹介…

.

＿人人人人人人人人人人＿

＞ カリカリ甘辛もち ＜

￣Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y￣

.

余った食材を活用したレシピだけど、

最近はわざわざ揃えて作ってます…!

(@i_wrap_officialより引用)

見てください! この焼き色、最高じゃないですか? 作り方はとっても簡単。

まずは、お餅と水(全体が濡れる程度)をアイラップへ入れ、電子レンジで1分加熱(600W)。フライパンにバターをひいて、お餅の表面を揚げるように焼きます。

餅を上から押してカリカリにするのがポイント。裏返して両面カリカリに焼きあげます。

すき焼きのタレを片面ずつかけて、両面ともに焼き目をつけたら完成です!!

この色、お醤油かと思ったら“すき焼きのタレ”だったとは。美味しそうですね。すき焼きのタレって、微妙に余ってしまうことがあるので、これはナイスアイデア!

このレシピに、SNSでは「美味しそう…! アイラップ餅って話題だけど、余った食材で作れるのは嬉しいですね」「カリカリ好きなんでやってみます!!!味も甘辛とか最高ですね!」「カリカリ甘辛もち…名前だけで飯テロすぎるw」「これお正月やる! お餅早めに買ってこよー」と話題に。

バターとすき焼きのタレがジュワーっとしみ込んだカリカリ甘辛もち。想像しただけでヨダレが……笑。甘いお餅が苦手な方はもちろんのこと、お子さんも喜びそうですね。みなさんも、ぜひお試しください!