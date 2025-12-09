お餅の季節がやってまいりました! お正月に食べるお雑煮をはじめ、あんこやきな粉、ずんだ?など、おのおの好きな味が楽しめるのがいいですよね。多くの家庭で市販の切り餅を買ってきて、焼いたりレンチンしたりして食べているかと思いますが、今年は、つきたてのお餅を食べてみてはいいかがでしょうか?

実は、あのアイラップを使えば、簡単2分で「つきたて餅」を作ることができちゃうんです!!

【2分で作れる つきたて餅】

.

① 切り餅と水(表面が濡れる程度)を

アイラップ へ入れる

.

② レンジで1〜1分半加熱(600W)

(膨らんだら止める)

.

③ 袋に入れたまま全体を揉む

.

④ 袋に空気を入れ、口を閉じたまま

膨らんだ状態で振る

.

⑤ まとまったらお皿に出して完成

(@i_wrap_officialより引用)

まさか、切り餅を「つきたて餅」にしてしまうとは、さすがアイラップ。優秀ですね。

工程も簡単ですし、お子さんも一緒に、みんなで揉み揉みするのも楽しそう。何より、洗い物がないのが嬉しい。一般的には、お皿に濡らしたお餅をのせてレンチンすると思うのですが、そのお皿を洗うのが大変なんですよね。

この投稿に、SNSでは「アイラップ餅 すっかり忘れてた 危ない危ない」「いつもお餅食べる時、濡らしてお皿にのせてチンして膨らんだら取り出して食べてたよ。アイラップで試してみよう!」「お餅の季節きたー! アイラップさんいつも以上にお世話になります」といった声が。

また、「レンジで加熱する際は袋は口は開けっぱなしで大丈夫でしょうか?」など、質問も寄せられており、これにアイラップ公式が回答。それによると、「アイラップは電子レンジ加熱の際は結んではいけないので、基本開けっぱなしです。今回の場合はねじっています」とのこと。さらに、「膨らんだん状態で振る」という工程については、「中のお餅が袋に付かないように手早く上下に振るイメージ」でやるといいのだとか。あまり強くやると袋の底(溶着部分)に穴が空く恐れがあるので、ご注意を。

ちなみに筆者は、お雑煮にはレンチンしたお餅を、あんこやきな粉には、トースターでパリッと焼いたお餅を使用しているのですが、トースターで焼く場合には、くっつかないホイルに乗せて焼くのがおすすめです。全然くっつかないし、何度も使えて便利ですよ。

今度のお正月は、アイラップのつきたて餅で、いつもより美味しいお雑煮を楽しみたいと思います。みなさんも、試してみてはいかがでしょうか?