JR九州は、50系客車を使用した旅行商品「50系客車で行く! 豊肥本線夜行列車の旅」を発売した。豊肥本線の全線走破と夜行列車の運転を組み合わせた企画で、2026年1月23・24日に実施。50系客車を使用し、熊本～別府間を一夜かけて走るという。

「50系客車で行く! 豊肥本線夜行列車の旅」が2026年1月23・24日に実施される

ツアーは2日間で2つのコースを設定。いずれも0泊2日の片道コースとなる。1月23日の「熊本～別府」コースは、熊本駅へ23時40分に集合した後、同駅を0時13分に出発し、夜行運転で豊肥本線を走行。翌朝、大分駅から日豊本線を走り、別府駅へ8時4分に到着する行程となる。1月24日の「別府～熊本」コースは、別府駅を22時36分に出発し、大分駅から先は豊肥本線を夜行運転で走行。翌朝、熊本駅へ6時39分に到着する行程となる。

両コースとも、DE10形とDD200形が50系客車を挟むプッシュプル方式で運転。夜行列車ならではの雰囲気とともに、進行方向によって形式の異なる機関車の牽引を味わえる内容とした。参加者に硬券タイプの記念乗車証も進呈する。

「50系客車で行く! 豊肥本線夜行列車の旅」熊本～別府コースの行程

「50系客車で行く! 豊肥本線夜行列車の旅」別府～熊本コースは1月24日開催

「50系客車で行く! 豊肥本線夜行列車の旅」別府～熊本コースの行程

BOX座席利用プランの旅行代金は1人利用3万2,000円、2人利用1万6,500円、3人利用1万1,000円、4人利用8,500円。2名座席利用プランの旅行代金は1人利用1万7,000円、2人利用9,000円。大人・こども同額となる。ネット予約「JTB-BOKUN予約」で予約を受け付けている。