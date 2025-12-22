「トムとジェリー」公式Xアカウント(@TomAndJerry_JP)は「トムとジェリー ぬいぐるみマスコット」を「トムジェリマーケット」で販売している。ラインナップは23種類。ZOZOは12月25日12時より発売、さかなは1月入荷予定。

「トムとジェリー ぬいぐるみマスコット」は、トムとジェリーの仲間たちが236種類のぬいぐるみマスコットになったアイテム。

12月20日よりラインナップに加わったアイテムは16種類。価格はいずれも1,848円。キャラクターは「フラフ」「マフ」「パフ」「トプシ―」「ブッチ」「ライトニング」「ペコスおじさん」「金魚」「スパイク」「タイク」「ドルーピー」「子犬」「トゥードルス」「シェリーマウス」「エンジェルタフィー」「デビルタフィー」。

また、すでに発売している「天使タフィー」「悪魔タフィー」「悪魔ジェリー」「マッスル」「クアッカー」「トム」「ジェリー」「タフィー」の取り扱いも行っている(12月22日時点で一部在庫切れの商品もある)。さらに、SNSで人気の「さかな」も2026年1月発売予定。

今回の発表に、SNSでは「トムとジェリーってこんなに仲間いたんだ」とラインナップの幅に驚く声や、「タフィー絶対ほしいのとおさかなぱんっぱんで可愛すぎる笑笑笑」「アツすぎる ペコスおじさんとか懐かしいな!!」「魚類には名前つけない縛りでもあるんか? きんぎょ好きやったなぁ」と好きなキャラクターをゲットしたいという声も寄せられています。