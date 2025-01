タカラトミーアーツは、「ガチャ」(カプセルトイ)より「トムとジェリーYummy Foodコレクション2」を2025年1月に発売する。全4種で各300円。

「トムとジェリーYummy Foodコレクション2」は、「トムとジェリー」の仲間たちが、おいしそうなフードとコラボレーションした大人気シリーズの第2弾。今作もボリューム感たっぷりで、飾って満足の仕上がりだ。サイズは約5cm。

ラインナップは「サンドウィッチになったトム」「フルーツサンドにはさまれたジェリー」「レモネードにはまったジェリー」「チョコレートにかくれるタフィー」の全4種。

TOM AND JERRY and all related characters and elements

(c)& ™ Turner Entertainment Co. WB SHIELD: (c) & ™ WBEI. (s24)