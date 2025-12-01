ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディ『トムとジェリー』。85年前にスタートした記念すべき第1作目「可愛い逃亡者」に登場した「さかな」と一緒に、このほどかわいいマスコットになりました!

🐱ついに あの さかなのマスコットが登場🐭

あのポーズを再現しているマスコットや、ジェリーとつながるマスコットが11/28(金)よりプライズとして順次登場します🐟🐟🐟

全4種での登場で、劇中シーンを再現できます✨

(@mollyfantasy_ofより引用)

おちゃめな顔したジェリーと、ご機嫌な様子のトム、そして、キョトン顔が可愛いさかな。みんな可愛いですね。

さかなは、トムの食事としてお皿に乗せられていたので、当然生きてはいないのですが、それを友達のオットセイにプレゼントしようと考えたジェリーは、影武者のごとくさかなを操って、タップダンスさせたりポージングさせたり。トムに、あたかもさかなが生きているかのように見せながら、さかなを奪うという作戦に出ます(笑)。その時のさかなのポーズが可愛いと、最近になってSNSを中心に人気が再燃。ネットミームにもなっているのだとか。

今回、そんなさかなが、トムとジェリーと一緒にマスコットになってプライズに登場することに。SNSで紹介されると、「あの魚www笑 ヤバいジェリーと一緒に欲しいw」「サカナがマスコット化されてるの、おもろいなぁ」「さかなかわいすぎるー!!」「トムとジェリーのさかなとか最高過ぎるだろ」と、話題になっています。

ラインアップは、「トム」「ジェリー」「さかな(はーい)」「さかな(バンザイ)」の全4種。サイズはいずれも約10cmです。3匹揃えれば、あの劇中シーンを再現することができちゃうかも!? 気になる方は、アミューズメント施設で探してみてくださいね。