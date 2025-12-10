スシローでは、12月10日より大人気音楽ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」との初コラボが開催中です。初音ミクをはじめとした登場キャラクターの描き下ろしデザインのグッズがもらえる様々なメニューが登場したということで、都内で行われた試食会で全ラインアップをチェックしてきました。

『プロジェクトセカイコラボ限定ピック付き ジャンボとろサーモン』

コラボ限定ピックがついてくるおすしは全2種類。『プロジェクトセカイコラボ限定ピック付き ジャンボとろサーモン』は、しゃりが隠れるほどの大きなとろサーモンがのっており、口にすればサーモンの旨みととろける脂がジュワッと口いっぱいに広がります。

ランダムで提供される限定ピックは全6種類から1種。表と裏で違うキャラクターが描かれているので要チェックです。

『プロジェクトセカイコラボ限定ピック付き グリルチキンチーズマヨ炙り』

一方『プロジェクトセカイコラボ限定ピック付き グリルチキンチーズマヨ炙り』は、グリルされた鶏もも肉に、チーズとマヨをトッピングして直火で炙った一皿。チーズとマヨのコク深さと炙った香ばしさが食欲を掻き立てます。

ついてくる限定ピックは全7種から1種ランダムで提供されます。こちらのピックも表と裏でキャラクターが異なっており、推しのキャラのピックが出るまで食べたくなってしまいそうです。

『プロジェクトセカイコラボ限定カード付き ねぎまぐろ手巻』

大人気のネタ、ねぎまぐろを手巻きでいただく『プロジェクトセカイコラボ限定カード付き ねぎまぐろ手巻』には、コラボ限定カードがついてきます。

全7種の中から1種ランダムで提供され、袋に同封されている二次元コードにアクセスしてシリアルコードを入力すると、抽選で200名にコラボ限定ピックコンプセットが当たるキャンペーンに参加できます。応募期間は2025年12月10日(水)から12月28日(日)まで。注文した際には忘れずに応募してみてくださいね。

『プロジェクトセカイコラボ限定ステッカー付き 濃厚半熟ショコラ』

フランス製造チョコレートを使った半熟ショコラケーキは、中はしっとりとしていて濃厚な味わいに。たっぷりとのったホイップクリームやいちごのソースを絡めて味変も楽しめます。

特典となるのはコラボ限定ステッカー。全6種の中からランダムで1種提供されます。大きめなサイズ感なので、スマホケースに挟んで持ち歩くのも良さそうです。

『プロジェクトセカイコラボ限定マルチポーチ付き ソフトドリンク』

ソフトドリンクを注文すると、キャラクターのアクリルチャーム付きのコラボ限定マルチポーチがついてきます。

全6種の中からランダムで1種提供されるこのセットは争奪戦になりそうな予感。コラボ限定マルチポーチが付いていないソフトドリンクも販売しているので、注文の際には注意してくださいね。

『プロジェクトセカイコラボ限定ユニットチャームセット付き コラボ限定セット6貫』

テイクアウトで登場したのは、人気のおすし6種がセットになった『プロジェクトセカイコラボ限定ユニットチャームセット付き コラボ限定セット6貫』。全5種の中からランダムで1種ついてくるコラボ限定ユニットチャームセットは、付属のボールチェーンをつければチャームに、専用スタンドに立てればアクリルスタンドとして飾ることも可能です。

袋から出してみると組み立て式になっていました。持ち運ぶか飾るかで、自分好みにアレンジができますよ。

『プロジェクトセカイコラボ限定ユニットチャームセット付き コラボ限定セット6貫』の予約は2025年12月10日午前7時からネット注文のみで開始。受け取り期間は12月13日から12月28日までとなっています。

「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」とのコラボ期間は、12月10日から手配総数に達し次第終了となります。このコラボが気になる人はお早めにお近くの店舗へ足を運んでみてくださいね。

© SEGA / © Colorful Palette Inc. / © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

All rights reserved.