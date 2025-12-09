あきんどスシローは、ブラジル産 アラビカ種のコーヒー豆を100%使用し、こだわりの焙煎を施したコーヒーを提供する。

スシロー コーヒーリニューアル

この度、コーヒーをリニューアルした。ブラジル産 アラビカ種のコーヒー豆を100%使用し、こだわりの焙煎を施した浅煎りと深煎りの2つの豆をバランスよく混ぜ合わせた「カフェラテ」「コーヒー」を楽しめる。食事の後や、スイーツと一緒に、新しくなったコーヒーを堪能して欲しい。

また12月3日より、“スシローカフェ部”おすすめの人気スイーツ“ブリュレアチーズケーキ”の新作「ミルクキャラメル ブリュレアチーズケーキ」が登場する。キャラメルの濃厚な余韻と、クリームチーズのまろやかなコクが織りなすレアチーズケーキは、なめらかな口どけと芳醇な味わいを楽しめる。表面を丁寧にキャラメリゼすることにより、香ばしさとカリッとした食感がアクセントになっている。レアチーズ生地にミルキーでコクのあるキャラメルソースを使用し、濃厚で重厚感のある味わいに仕立てた“スシローカフェ部”おすすめの逸品。

ぜひこの機会にスシローで、新しくなったコーヒーと新作スイーツを楽しんでほしい。

※店舗により取扱い商品が異なる。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りを実施していない。

※各店舗の販売状況・価格は、アプリ・HPで確認すること。

コーヒー商品概要は以下の通り。

ブラジル産豆 ホットカフェラテ

商品名は、ブラジル産豆 ホットカフェラテ。220円~。

ブラジル産豆 アイスカフェラテ

商品名は、ブラジル産豆 アイスカフェラテ。220円~。

ブラジル産豆 ホットコーヒー

商品名は、ブラジル産豆 ホットコーヒー。190円~。

ブラジル産豆 アイスコーヒー

商品名は、ブラジル産豆 アイスコーヒー。190円~。

おすすめスイーツ商品概要は以下の通り。

ミルクキャラメル ブリュレアチーズケーキ

商品名は、ミルクキャラメル ブリュレアチーズケーキ。280円~。 販売期間は、12月3日~。