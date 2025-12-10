大人気で入手困難となっているボンボンドロップシールより、「しずくちゃんのボンボンドロップシール ミニ」が抽選販売となることが発表されました。
公式X(@bonbon_drop)によると、現在抽選受付中で、締め切りは12月10日23時59分まで。4種セット・1人1セット(2,200円＋送料350円)の販売。当選者への発送時期は12月20日頃とのことです。
この発表に、なかなか店頭で入手できなかった人からは、「しずくちゃんの抽選販売ありがとうございます」「店頭でもなかなか出会えず、、なのでホントに嬉しいです」「クリスマスプレゼントにシール頼まれたから。どうかサンタさん」「娘の大好きなしずくちゃんがボンボンで登場するなんて感動です」と喜びの声が。
時間によってはつながりにくい場合もありますが、締め切りまでに応募すればOKなので、時間を置いて試してみてほしいとのことです。
