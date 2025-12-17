大人気で入手困難となっているボンボンドロップシール「ちいかわ ボンボンドロップシール第二弾」について、臨時で抽選販売を行うことが発表されました。前回の抽選販売で当選された方のうち、300名近くの方の購入がなかったことから、急遽臨時で抽選販売を決定したそう。

公式X(@bonbon_drop)によると、受付は12月17日23:59まで。4種セット・1人1セット(2,200円＋送料350円)の販売で、当選者への発送時期は12月26日頃まで、場合によっては年明けになる可能性もあるそうです。4種セットの内容は「モモンガ、古本屋、みんな ニコニコ、みんな ポーズ」。

SNSではこの発表に、「再チャンス嬉しい!」「サンタ業には間に合わなくても誕生日も近いのであたりますように!!」という気合の入った声や、「交換なのにボンボンシールをもらうばっかりで気まずい思いをさせてしまってるので、抽選ありがたいです」「6歳の娘を驚かせたい!!絶対めちゃくちゃ喜んで大興奮する!!」と子どもに喜んでほしいという親御さんから喜びの声も寄せられています。

先着ではないので、12月17日23:59までの期間中に焦らず応募しましょう。そして当選メールは見落とさないようにしたいものですね。