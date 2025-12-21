TBSで12月28日、『違和感マッチングバラエティ 〇×△式』(23:57～24:57)が放送される。

この番組は、違和感のあるメンバーがマッチングし、人生で経験した事の無い“ガラにもない事”に挑戦したら、一体どんな化学反応があるのかを検証するバラエティ番組。スタジオには、MCの内村光良をはじめ、ゲストとして長谷川忍（シソンヌ）、山本浩司（タイムマシーン3号）、吉住が登場。山本と吉住はロケ企画にも参加し、番組を盛り上げる。

音楽とは無縁の人生･･･おじさんたちが初めてのゴスペル演奏

俳優・池田鉄洋、元サッカー日本代表・本並健治、お笑い芸人・山本浩司（タイムマシーン3号）と高野正成（きしたかの）の4人が、人生初となるゴスペルに挑戦する。

1週間にわたって本気で練習したら一体どうなるのかを検証する。どちらかというと派手なタイプではない彼らだが、講師の先生は超陽キャで。さらに、リードボーカルの座を巡りまさかの争いも勃発!? 果たして、1週間後に迎える発表会の行方は――。

キラキラ女子が自宅で“二郎系ラーメン”を手作り

近年、女性客も増えつつある二郎系ラーメン。しかし、男くさい独特の世界観や、「野菜マシマシ」など呪文のような注文方法も相まって、いまだ女性には入りにくい飲食店でもある。

今回は、そんな“二郎系ラーメン”を手作りすべく、大俳優・かたせ梨乃、イマドキ女子のあのちゃん、元フィギュアスケート選手の高橋成美、そしてお笑い芸人・吉住をマッチング。

しかし･･･あのちゃんがかたせにまさかのタメ口。ラーメンを自宅で作る男・あばれる君も参戦し、試行錯誤しながら奮闘。果たして、自宅で“あの味”を再現することはできるのか――。

