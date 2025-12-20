TBSで26日、『福山雅治×大泉洋 超!! 弾丸2人旅inニューヨーク』(21:00～23:24)が放送される。

移動手段は自転車や地下鉄 ニューヨークを1日で駆け回る弾丸自力旅

名バディとして知られる福山雅治と大泉洋。『ラストマン』のNYロケで疲れた2人を癒やすための「ご褒美グルメ旅」･･･のはずが、たった1日で7カ所を巡り、予算は2人で5万円という衝撃の予算制限。さらには移動手段も自転車や地下鉄という、スター扱いは一切ナシの超過酷旅バラエティだ。

「えらい目にあわせてくれましたね･･･」そんな2人のぼやきが止まらない今回の旅。朝6時スタートで向かったのは、マンハッタンの人気朝食店。さらに福山が行きたかった、これまで撮影NGだった“世界一の高級なマンション”へ内覧に。「誰が住めるの!?」と驚愕する一幕も。ハリウッドスター御用達のイタリアンや、福山行きつけのインド料理店など、スポットは豪華だが移動は過酷。福山雅治が自転車でNYの街を爆走し、大泉洋と2人でカメラを回す･･･今までに見たことない姿も必見だ。

旅のラストは、福山が29年前に有名アーティストたちと飲み明かした思い出のアイリッシュパブへ。記憶だけを頼りに、NYを彷徨う。

番組のナレーションは「イントロクイーン」こと吉田羊が担当

番組ナレーションは、『ラストマン』シリーズ共演者の吉田羊。さらに、2023年放送の特番『豪華俳優陣が日本縦断 超!! 弾丸グルメツアー』で福山・大泉・吉田が盛り上がり伝説となった「イントロクイズ」をセントラルパークで決行。ナレーション担当の吉田も参戦する。「イントロ王」大泉洋 vs 「イントロクイーン」吉田羊、そして福山雅治。NY・セントラルパークの中心で日本のポップスが鳴り響く。前回ズタボロだった福山はリベンジなるか?

