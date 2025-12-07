TBSでは、12月28日に『バナナマンのせっかくグルメ!! 年末SP』(17:00～21:00 ※17:00～18:00は一部地域を除く)、2026年1月1日に『バナナマンの早起きせっかくグルメ!! 元旦SP』(5:00～6:00 ※一部地域を除く)、2026年1月4日に『バナナマンのせっかくグルメ!! 新春SP』(17:00～21:00 ※17:00～18:00は一部地域を除く)を放送する。

バナナマン (C)TBS

『バナナマンのせっかくグルメ!!』は5年連続となる新春SPに加え、昨年に続いて3回目の年末放送が決定。さらに、『バナナマンの早起きせっかくグルメ!!』も2年連続でTBSの年初めトップバッターを飾る“元旦SP”を放送する。

年末SPでは、完全新作スペシャルドラマ『ラストマン－全盲の捜査官－ FAKE／TRUTH』・『映画ラストマン -FIRST LOVE-』から福山雅治・大泉洋の仲良しコンビが登場。新潟県湯沢町にグルメ探しの旅へ。また、同じく『ラストマン』から吉田鋼太郎と吉田羊も登場し、千葉県成田市を訪れてグルメ探しに奔走する。

新春SPでは、バナナマン・日村勇紀が石川県金沢市と北海道札幌市を訪れ、数々の絶品グルメの登場に箸が止まらない。また、スペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある! ～真面目な話、しちゃダメですか?～』から阿部サダヲ・河合優実コンビが静岡県熱海市で地元民オススメのグルメを堪能。

さらに嵐・櫻井翔と事務所の後輩であり櫻井を尊敬するSnow Man・阿部亮平が、愛知県名古屋市でグルメ探しの旅へ。初めて2人で臨んだロケで、食欲全開にグルメを平らげる姿は必見。なかなか見られない2人のコンビネーションにも注目だ。