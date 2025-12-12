19日放送のTBS系バラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さいSP』(18:30～22:00)は、人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」と、浜崎あゆみとSnow Manによる居酒屋トーク企画を届ける。

「完コピダンス」にLE SSERAFIMと指原莉乃率いる＝LOVEが参戦

誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ることができるかを競う「ダンスノ完コピレボリューション」。

今回は、今年最後の戦いにふさわしい超豪華三つ巴対決に。世界中で圧倒的な人気を誇るLE SSERAFIMが初参戦。初の東京ドーム公演が大成功を収め話題沸騰し、MV総再生回数は驚異の18億回超えという世界的スターが、「完コピ」参戦のためにメンバー全員で緊急来日。

さらに、指原莉乃が自身でプロデューサーを務めるアイドルグループ・＝LOVEを率いて参戦。本企画ではお馴染みの野口衣織をはじめ、大谷映美里、齋藤樹愛羅、佐々木舞香、髙松瞳が登場。Snow Manと熱いダンスバトルを繰り広げる。2025年ラストを飾る「完コピ」対決の勝者は果たして?

浜崎あゆみが初対面のSnow Manとスタッフなしの居酒屋ガチトーク

浜崎あゆみがTBSのバラエティ番組にゲスト出演するのは約9年ぶり。スタッフ一切なしの空間で、初対面のSnow Manとガチトークを繰り広げる。

今回のゲストが誰なのかを当日まで知らされていなかったSnow Man。居酒屋で待っていた浜崎の姿に驚愕するも、平成を彩った歌姫に聞きたいことは盛りだくさん。超多忙だった時期から現在のことまで、さまざまな質問を投げかける。きわどい質問も飛び出す中、浜崎は本音を激白。果たして何を語るのか?

2026年最初の放送は「それスノ×フレンドパーク」新春SP

1月2日17時からは「それスノ×フレンドパーク」新春SPを放送する。鈴木亮平率いる新日曜劇場『リブート』チーム、山田裕貴率いるドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チームをゲストに迎え、Snow Manと三つ巴対決を繰り広げる。2026年最初の戦いを制するのは、どのチームか?

(C)TBS