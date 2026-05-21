Kis-My-Ft2の玉森裕太が、7月期のABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『マイ・フィクション』(7月5日スタート 毎週日曜22:15～)で主演を務めることが、わかった。

ABCテレビドラマ『マイ・フィクション』、7月5日スタート

同作は、平和な町で平凡に暮らす男の身に起きた、「記憶」にまつわる不可思議な物語。主人公の伊川正樹は、事件件数ゼロ・連続1,100日達成を誇る、平和すぎる町「森沼ネクスタウン」で暮らす平凡な男。老人ホームで介護士として働きながら、結婚6年目を迎えた愛する妻・真弓と、ペットの文鳥・ピョートルと、幸せな毎日をおくっていた。穏やかで優しい性格の伊川は、職場の同僚や近所との関係も良好を築き、温かい人々に囲まれながら、平穏無事な日々を過ごしていた。

そんなある日、伊川は転落事故に遭い、意識不明に。1週間後、目を覚まし急いで自宅に戻ると、そこには自分になりすまして暮らす他人の姿が。さらに同僚や近所、妻・真弓すらも伊川のことを覚えておらず、幸せな日常から一変、不可解な状況に追いつめられる。 主人公・伊川を演じるのは、『NICE FLIGHT!』(22)以来4年ぶりのテレビ朝日系ドラマ出演となる玉森。数々の映画やドラマでたしかな存在感を放ってきた玉森が、不可解な状況に巻き込まれる複雑な役どころに挑む。

コメントは以下の通り。

玉森裕太

脚本を読んで、まずは楽しみだなと思いました。1回読んだだけでは理解するのが難しい内容ですが、これを理解できた時、もっと楽しめるんだろうなと思いますし、どのような映像になるのかワクワクしました。この作品を通して、愛にもさまざまな形があって、伝え方も受け取り方もそれぞれ違うというのは良いことでもある反面、難しいところでもあると思うので、人間って本当に面白いなと、壮大な思いになりました。いいものを作りたいなという気持ちにさせていただいたので、皆さんにお届けできる日が楽しみです。 この『マイ・フィクション』という作品は、見る人によってたくさんの感じ方があると思いますし、サスペンスの要素もしっかりと含んでいるので、色んな楽しみ方で見ていただけたら嬉しいです。