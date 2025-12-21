お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が15日、公式YouTubeチャンネル『ナイツ塙会長の自由時間』を更新。21日にABCテレビ・テレビ朝日系で生放送される『M-1グランプリ2025』決勝戦への思いを語った。

「カレーじゃないやつにしていただきたい」

漫才日本一を決める同大会で、8年連続の審査員を務める塙。「石田くんと若林くんがいないので……。なんでいないんだよ! と思いましたけど」と“同期”の不在をぼやきつつ、「やるからには一生懸命やらせていただきたい」と気合い十分。「(決勝進出者は)みんな面白いので、ホントに大丈夫かな?」と緊張感を漂わせながら、「豪華なセットでキラキラした中で、やらせていただけることは本当にありがたいこと。誰が優勝するかわかりませんけど、しっかり頑張ります」と意気込んだ。

また、テレビ出演の足がかりとなっている同大会だが、「『M-1』出てても、もう漫才やってないとか、あんまり劇場立ってないとか、もう作ってないっていう風になるとね……」と本音をもらす場面も。そのため、今回はじめて審査員を務める2019年王者・ミルクボーイの駒場孝について、「すごいうれしい」と声を上げ、「彼らがすごいのは、ずっと大阪でとにかく漫才を作り続けて、舞台の上でやってる」「漫才がやりたくて『M-1』に出て。そのまま劇場で漫才をやり続けている」と称賛した。

そんな塙は、「一つ怖いのが、年々おしっこが近くなってきてる。これはホントに冗談じゃなくて、結構おしっこがヤバい」と本番中の心配を告白。トイレ休憩がなかなかないため、「今回、尿漏れパンツを買いまして……」とぶっちゃけ、「だから前はバッチリですね。後ろはないので……」と真剣な表情で吐露。昨年の楽屋には、ケータリングでカレーがあったというが、「カレーって香辛料が強くて、お腹痛くなっちゃう。だから、カレーじゃないやつにしていただきたい」と懇願していた。

コメント欄には、「8年連続審査員って凄すぎる!!」「今年も塙さんの審査を楽しみにしてます」「本番頑張ってください」「毎年引き受けてくださってありがとうございます!!」など応援する声のほか、「おしっこ問題は若林さんも言ってたな」「M1の話聞きに来たら尿漏れの話だった」「トイレ対策には大福やボンタンアメが効くらしいですよ～」「オムツをはいたらどうですか?」といったアドバイスも寄せられている。