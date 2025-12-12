お笑いコンビ・さや香の新山が7日、公式YouTubeチャンネル『さや香新山の夢の泉【公式】』を更新。『M-1グランプリ2025』の決勝進出コンビについて私見を語った。
「漫才のタイプがめちゃめちゃ変化球」のコンビ
真空ジェシカ、豪快キャプテン、ヨネダ2000、めぞん、ドンデコルテ、エバース、たくろう、ヤーレンズ、ママタルトの9組が決勝に進出する今年の『M-1』。新山は、「ヤーレンズさんもめちゃめちゃすごい。真空ジェシカもすごいわ。次元が違うすごさ」と前置きしながら、「一番すごいのは、ヨネダ2000やと思うわ。ヨネダ2000の決勝は、たぶん一番すごいと思う」と、3年ぶりの決勝進出を決めたヨネダ2000を猛プッシュ。
新山は、ヨネダ2000の漫才の特徴について、「漫才のタイプがめちゃめちゃ変化球やんか。ジャンルで言うと結構、一発屋寄りやん。なんか一発で終わってもおかしくないような」「一つの漫才コントをずっとやってるわけでもなく、それを進化させたとかっていうわけでもなく。なんか結構フリースタイルというか」と分析。「それで3年で戻って来れるのがすごいな。すごすぎるな。俺らでも、2017年から次戻るのに5年後やから」と感心しきりだった。
また、「誠が天才やない!? って思うぐらい。思うぐらいっていうか、天才なんですけど」と手放しで大絶賛した新山。「このタイミングで、こんなに早く。この漫才の形式やのに戻ってこれるって。すごいっすね。僕的にはこの中で、一番すごい」と感嘆しながら、「ヨネダ2000のネタ見てへんからさ。どんな感じなんやろ? って楽しみやな」と、決勝戦が待ち遠しい様子だった。
【編集部MEMO】
さや香・新山は、2024年4月に公式YouTubeチャンネル『さや香新山の夢の泉【公式】』を開設。「M-1に必要な美学」「【さや香新山の恋愛相談】彼女の推し活、どこまで許せる？」「【禁煙】人生最後の一本を吸う新山」など様々な動画を配信し、2025年2月にアップした「『一口ください』と言って食べたCoCo壱が10辛ドッキリ」は120万再生を突破している。