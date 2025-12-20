年末年始は財布の紐が緩んでいつも以上についうっかり買い物をしてしまう時期。やっちゃった時に思い出したい画像が、『葬送のフリーレン』公式(@FRIEREN_PR)よりポストされ話題になっています。

「買っちゃったときにどうぞ」というテキストともに投稿されたのは、大きな骸骨を足元に「買っちゃった」と満足げな表情のフリーレン。買っちゃったなら仕方ない……。

このポストには「買っちゃった」と『フリーレン』の関連書籍の写真を添えたリプライや、「さっき15,000円越えのライブDVD買っちゃった 年末は紐がゆるゆるですね笑」「先日買ったばかりのマットレスを自慢させていただきます(´ω｀)」「先日5,000円以上する小さなお人形を買ってしまいました...あれは良い買い物だったのかどうか」と買い物報告が続々寄せられています。

また「お前、それどこに格納してたん？」「中々の頻度で使うことになりそう」というツッコミや今後使う予定がありそうな方からのコメントも……。

なお『葬送のフリーレン』のアニメ第2期は1月16日放送開始。ますます盛り上がる『葬送のフリーレン』、関連書籍や関連グッズを「買っちゃった」することも続きそうです。