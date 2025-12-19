「週刊少年サンデー」連載中の大人気 “後日譚” ファンタジーである『葬送のフリーレン』(原作：山田鐘人、作画：アベツカサ)の最新刊となる第15巻が2025年12月18日に発売された。

『葬送のフリーレン』は、2020年の連載開始より、またたく間に読者の熱烈な支持を得て、2023年秋からスタートしたTVアニメ放送は「フリーレン構文」「タイトル回収」「もう付き合っちゃえよ」などの関連トピックが次々とSNSトレンド入りするほど盛り上がった。

そして2026年1月16日からのTVアニメ第2期の放送スタートが迫る12月18日、待望の『葬送のフリーレン』最新刊15巻と多数の関連新商品が発売に。全国の対象書店でノベルティフェアも開催される。

集めて楽しい、スマホを使ってオリジナルボイスも聞けて嬉しい。全8種類をコンプリートしよう

今回の書店フェアでもらえるのは、2023年の12月にも第1弾フェアを実施し、各所で話題となっていたノベルティが「ボイスが聞ける魔法のキャラクターカード2」としてパワーアップ！『葬送のフリーレン』に関連する対象コミックス・書籍を1冊購入すると、1枚プレゼントされる。

フリーレンをはじめヒンメル、フェルン、シュタルクらのおなじみキャラだけでなく、ヴィアベルや初登場の南の勇者など全8種。豪華なARとこのために録りおろしたオリジナル台本のボイスが聞ける特別仕様となっている。注目はフリーレンとヒンメル、フェルンとシュタルクの二人のカラーイラストの2枚。このカードから聞けるボイスは、当然二人の掛け合いボイスとなっている(デザインは一部変更されている)。

僧侶ザインの旅路を描く特別短編小説付き特装版も通常版と同日発売の『葬送のフリーレン』最新刊！コミックス情報

■『葬送のフリーレン 15巻』

原作：山田鐘人／作画：アベツカサ

発売日：2025年12月18日

定価：594円(税込)

■『葬送のフリーレン 15巻 特別短編小説付き特装版』

原作：山田鐘人／作画：アベツカサ／著：八目迷

発売日：2025年12月18日

定価：1,650円(税込)

前日譚小説『葬送のフリーレン～前奏～』の著者・八目迷書き下ろし！「僧侶の取り引き」全34P小説付き特装版！勇者ヒンメルの死から30年後。一人旅をするザインが出会うのは……。原作・山田鐘人完全監修！アベツカサ描き下ろし挿絵3点収録！

■『葬送のフリーレン ぬり絵BOOK』

著：山田鐘人・アベツカサ

発売日：2025年12月18日

定価：2,200円(税込)

美麗な原作イラストを使用したぬり絵本。塗って、切って、飾れる全24種を収録。

■『小説 葬送のフリーレン～前奏2～』

著：八目迷／原作：山田鐘人／作画：アベツカサ

発売日：2025年12月18日

定価：935円(税込)

山田鐘人氏の監修による前日譚小説の第2弾が登場！ユーベルの過去、フリーレンの故郷・エルフの里、大陸魔法協会の日常、ゼーリエがフランメと暮らした日々など、本編では描かれていないエピソード5編からなる短編小説集。

■『葬送のフリーレン 人狼』

著：山田鐘人・アベツカサ

発売日：2025年12月18日

定価：2,750円(税込)

フリーレンが人類と魔族の陣営に分かれて遊ぶ会話ゲーム「人狼」になった！言葉を使って人類を欺く魔族を見つけ出し、ゾルトラークで追放！宝箱を判別する魔法でミミックを見抜ければ、生き残るチャンスも…？さあ、人狼ゲームで遊ぼう！

■TVアニメ『葬送のフリーレン』副読本 1 フリーレン＆ヒンメルがわかる魔法

原作：山田鐘人・アベツカサ 「葬送のフリーレン」製作委員会

発売日：2025年12月18日

定価：1,870円(税込)

端から端までフリーレン＆ヒンメル特集！種崎敦美＆岡本信彦が思い出エピソードを語り合うSP対談や、勇者一行の設定資料や原画・絵コンテも大充実！表紙イラストはお宝の描き下ろし！ファン必携の1冊！

■TVアニメ『葬送のフリーレン』副読本 2 フェルン＆シュタルクがわかる魔法

原作：山田鐘人・アベツカサ 「葬送のフリーレン」製作委員会

発売日：2025年12月18日

定価：1,870円(税込)

1冊丸ごとフェルン＆シュタルク特集！ 市ノ瀬加那＆小林千晃による思い出SP対談や、設定資料、原画、絵コンテも盛りだくさん！表紙イラストはお宝の描き下ろし！ファン必携の1冊！

■「葬送のフリーレンシールくじびき」第二章 旅した思い出がシールになる魔法

原作：山田鐘人・アベツカサ

発売日：2025年12月18日

定価：1枚660円(税込)

アベツカサ原作コマイラストを使用したシールくじびき第2弾！綺麗な封筒に入っているシールは、テーマ別の全8種類！