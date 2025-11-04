タカラトミーは12月27日より、TVアニメ『葬送のフリーレン』とコラボレーションした着せ替え人形「葬送のフリーレンリカちゃん」を、全国の玩具専門店、玩具売り場、タカラトミーモール等にて発売する。

「葬送のフリーレンリカちゃん」は、作中の主人公「フリーレン」になりきったリカちゃん。フリーレンの耳は、特許出願中の特別なパーツを用いて再現し、髪色は、フリーレンの特徴的な髪色に近づけるために初めて採用する髪色を使用。印象的な瞳の色も、2色のグリーンで表現するなど、細部まで表現したコラボレーションならではの特別仕様となっている。

また、洋服も細部にまでこだわっており、ケープやワンピースのゴールドのパイピングやストライプのインナーはプリントではなく、サテンリボンを縫い付けている。ケープは着脱可能で、ワンピーススタイルも楽しめるようになっている。

人形(ドレス、下着着用)、タイツ、クツ、フリーレン耳パーツ、耳飾りがセットになって、価格は5,500円。12月27日より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。

(C)TOMY

(C)山田鐘人・アベツカサ/小学館/葬送のフリーレン」製作委員会