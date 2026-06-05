全国46都道府県にパチンコホールを展開するダイナムは、2026年6月1日（月）、ダイナム全店に新制服を導入。新制服の導入を通じて、従業員がより快適に働ける職場環境を整えるとともに、来客へのサービス品質の向上を目指していくとしている。

新制服は、店舗従業員に求められる安全性・機能性・快適性を高めるとともに、同社で働く一人ひとりの誇りや一体感、地域に寄り添う企業としての姿勢を体現するもの。幅広い年代の従業員が性別を問わず着用できる仕様とし、イージーケア、ノーアイロン、速乾性などに優れた機能素材を採用することで、日々の手入れにかかる負担軽減にも配慮されている。

同社は、従業員一人ひとりがやりがいを感じながら、長く安心して働き続けられる環境づくりが、来客満足度の向上につながるものと考えている。新制服を通じて、店舗従業員が高いモチベーションとチームワークを持って働ける環境を整え、来客により質の高いサービスを提供。なお、回収した旧制服についてはリサイクル処理を行い、サステナブルな循環型運用にも取り組んでいく。

◎新制服を着用した従業員（20代・女性スタッフ）の声

新制服はスラックスの裾上げにスナップボタン式が採用されており、丈の調整が手軽に行えるため、着用準備の時間短縮に役立っています。シャツは洗濯後もしわになりにくく、お手入れが簡単で着心地も快適です。デザイン面では、縦に走る緑のラインがスタイルをすっきりと見せてくれるうえ、爽やかで明るい印象でお気に入りです。機能性とスタイリッシュさを兼ね備えた新制服で、毎日の仕事がより楽しくなりそうです。

■リニューアルコンセプト

ダイナムは「身近な娯楽」としてのパチンコを通じて、地域の皆様の日常に安心と楽しさをお届けすることを大切にしてきた。誰もが気軽に立ち寄り、思い思いのひとときを過ごせる場所でありたい。その想いのもと、清潔感・安心感・快適性を重視した接客と店舗環境づくりに取り組んできた。このたびの新制服にも、来客に寄り添うダイナムの姿勢が込められている。

■デザインについて

新しい制服のテーマは「Road（道）」。デザインに施された真っ直ぐな線（ダイナムロード）には、今、そしてこれから進む未来への道と、誠実さを貫いていく意志が込められている。グラデーションは、人と人とが寄り添い、つながっていく様子を表したコミュニケーションのサインとなっている。

■今後に向けて

ダイナムという存在を形づくっているのは、従業員一人ひとり。新制服の導入を一つの契機として、これからも身近な娯楽を通じて地域に安心と楽しさを届け、「街と生きるパチンコ。」の実現を目指していくとしている。